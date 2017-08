Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tony Granato je med letoma 1988 in 2001 igral v Ligi NHL, v sezoni 2003/04 pa je bil tudi glavni trener Colorada. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Granato bo vodil ameriške hokejiste v Pjongčangu

Na olimpijskih igrah ne bodo igrali hokejisti iz Lige NHL

7. avgust 2017 ob 16:14

New York - MMC RTV SLO, STA

Ameriška hokejska zveza je za selektorja reprezentance za olimpijske igre v Pjongčangu imenovala Tonyja Granata, ki je zdaj trener univerzitetne ekipe Wisconsin.

Njegovi pomočniki bodo Chris Chelios, Scott Young, Keith Allain in Ron Rolston. Granato bo imel težko delo z reprezentanco ZDA, ki ima z olimpijskih iger dve zlati, osem srebrnih in eno bronasto medaljo, saj vse kaže, da se spor med Ligo NHL in Mednarodnim olimpijskim komitejem ne bo končal, tako da komisar lige Gary Bettman hokejistom iz NHL-a nastopa na OI 2018 ne bo dovolil. Prav to je eden izmed razlogov, da so Granatu zaupali selektorski položaj, saj ima veliko izkušenj z univerzitetno ligo.

Podobne težave bo imela pri sestavi reprezentance tudi Kanada, ki bo branila naslov.

A. G.