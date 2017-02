Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Minnesote slavijo zmago po odločilnem zadetku Mikaela Granlunda. Foto: Reuters Alex Galchenyuk je v podaljšku odločil srečanje v Newarku. Foto: Reuters Tampa Bay se je znesla nad Ottawo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Granlund z mojstrsko potezo porazil Kingse

Montreal v gosteh premagal New Jersey

28. februar 2017 ob 08:12

Minneapolis - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NHL po podaljšku klonili pred Minnesoto. Odločil je odličen finski napadalec Mikael Granlund.

Kalifornijci, ki so na prejšnji tekmi s 4:1 ugnali Anaheim, tokrat niso dosegli še druge zaporedne zmage. Nazadnje jim je to uspelo na začetku meseca, ko so najprej s 5:0 premagali Colorado, nato pa s 1:0 po podaljšku slavili še v Filadelfiji.

Kingsi na prvi odmor v prednosti

Tekmo so sicer začeli dobro in v 9. minuti povedli prek Nicka Shoreja, ki je po podaji Mariana Gaborika - ta je z 219 goli sicer najboljši strelec v zgodovini Minnesote, za katero je igral med letoma 2000 in 2009 - premagal Devana Dubnyka. Gostitelji so nato izid poravnali v 14. minuti, ko se je pred vrati najbolje znašel Nino Niederreiter in plošček dvignil prek nemočnega Jonathana Quicka za 1:1. Vseeno je Los Angeles na odmor po prvi tretjini odšel z minimalno prednostjo, saj je slabi dve minuti pozneje iz zapestja po ukradenem ploščku zadel Tanner Pearson.

White izenačil na 3:3

Tudi v drugi tretjini so padli trije zadetki, dva v mrežo Los Angelesa in en v mrežo Minnesote. Najprej je Jordan Schroeder izid poravnal na 2:2, za novo vodstvo Los Angelesa je sredi tretjine nato poskrbel Jake Muzzin, ki je zadel z natančnim strelom z modre črte, a je že nekaj sekund pozneje Ryan White preusmeril plošček v mrežo po strelu Erica Staala in izenačil na 3:3. To je bil njegov prvi gol za Minnesoto, potem ko se je v nedeljo k novi ekipi preselil iz Arizone. V zadnji tretjini sta se med strelce vpisala še Gaborik (Los Angeles) in Jason Zucker (Minnesota).

Granlund odločil tekmo

Zmagovalec tekme je bil po izenačenem izidi v rednem delu znan v podaljšku. Natančneje, že po 12 sekundah podaljšane igre. Tedaj je Granlund, ki je na svetovnem prvenstvu leta 2011 športno javnost nase opozoril predvsem z izvenserijskim golom proti Rusiji, oddrsal v napad, preigral navezo Anže Kopitar-Jeff Carter, za nameček je preigral še vratarja Quicka in plošček poslal v mrežo za veliko slavje v Xcel Energy Centru. Kopitar je ob porazu svoje ekipe na ledu odigral 18 minut in 57 sekund, točke ni dosegel.

Tekme 27. februarja:

MINNESOTA - LOS ANGELES * 5:4

Niederreiter 14., Schroeder 25., White 34., Zucker 48., Granlund 61.; Shore 9., Pearson 16., Muzzin 32., Gaborik 42.



NEW JERSEY - MONTREAL * 3:4



TAMPA BAY - OTTAWA 5:1



* - po podaljšku

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 63 34 21 8 76 OTTAWA SENATORS 61 33 22 6 72 BOSTON BRUINS 62 32 24 6 70 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 61 41 13 7 89 PITTSBURGH PENGUINS 60 38 14 8 84 COLUMBUS BLUE JACK. 60 39 16 5 83 WILD CARD NEW YORK RANGERS 62 40 20 2 82 TORONTO MAPLE LEAFS 61 28 20 13 69 ------------------------------------ NEW YORK ISLANDERS 61 29 22 10 68 FLORIDA PANTHERS 61 28 23 10 66 TAMPA BAY LIGHTNING 61 28 25 8 64 PHILADELPHIA FLYERS 61 28 26 7 63 BUFFALO SABRES 62 26 26 10 62 NEW JERSEY DEVILS 62 25 25 12 62 CAROLINA HURICANES 58 25 25 8 58 DETROIT RED WINGS 60 24 26 10 58

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 60 40 14 6 86 CHICAGO BLACKHAWKS 62 39 18 5 83 NASHVILLE PREDATORS 62 31 22 9 71 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 61 36 18 7 79 ANAHEIM DUCKS 63 32 21 10 74 EDMONTON OILERS 63 33 22 8 74 WILD CARD CALGARY FLAMES 63 33 26 4 70 ST. LOUIS BLUES 61 31 25 5 67 ------------------------------------ LOS ANGELES KINGS 62 30 27 5 65 WINNIPEG JETS 63 28 29 6 62 VANCOUVER CANUCKS 61 26 29 6 58 DALLAS STARS 62 24 28 10 58 ARIZONA COYOTES 61 22 32 7 51 COLORADO AVALANCHE 60 17 40 3 37

Tekme 28. februarja:

BOSTON - ARIZONA

BUFFALO - NASHVILLE

NY RANGERS - WASHINGTON

PHILADELPHIA - COLORADO

MONTREAL - COLUMBUS

FLORIDA - CAROLINA

ST. LOUIS - EDMONTON

WINNIPEG - MINNESOTA

DALLAS - PITTSBURGH

CALGARY - LOS ANGELES

VANCOUVER - DETROIT

SAN JOSE - TORONTO

M. L.