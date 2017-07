Grčija upe polaga v roke izjemnega Antetokounmpa

Grki že dvakrat evropski prvaki

10. julij 2017 ob 13:39

Atene - MMC RTV SLO

Kostast Missas, selektor grške reprezentance, je objavil seznam 16 kandidatov za nastop na prihajajočem evropskem prvenstvu, na katerem bo nasprotnica Grčije v skupini A tudi Slovenija.

Grki bodo v Helsinkih tretji slovenski tekmec. Dvoboj bo v nedeljo, 3. septembra, ob 15.30. V finski prestolnici bodo igrali še gostitelji Finci, Francozi, Poljaki in Islandci. Grčija in Slovenija sta se pomerili že v skupinskem delu zadnjega EP-ja, na katerem so Grki zasedli peto mesto. V Zagrebu so bili dvakratni evropski prvaki boljši s 83:72.

Po evropskem prvenstvu 2015 sta reprezentančno pot končala izvrstna branilca Vasilis Spanulis in Nikos Zisis, ki sta bila več kot desetletje nosilca igre izbrane vrste. Zdaj je prvo ime sijajni Giannis Antetokounmpo. 22-letni potomec nigerijskih priseljencev je visok kar 211 centimetrov, a ima tehnično znanje vrhunskih branilcev. Je vsestranski košarkar, navdušuje pa v dresu Milwaukeeja. Letos je bil izbran za igralca, ki je v sezoni v Ligi NBA najbolj napredoval, zaigral je na tekmi All Star in bil imenovan v drugo peterko lige ter drugo obrambno postavo.

Med kandidati je tudi njegov starejši brat Thanasis, ki se je izkazal pri Andorri v Španiji, zdaj pa se je zanj ogrel Panathinaikos. Najizkušenejša košarkarja sta na seznamu 33-letni center Janis Burusis, ki je od Zisisa prejel kapetanski trak, in odlični krilni center Jorgos Printezis, ki je letos dopolnil 32 let. Na zunanjih položajih sta koristna Nick Calathes in Kostas Slukas, ki je s Fenerjem letos osvojil Evroligo. Zaradi poškodbe manjka le center Sacramenta Kostas Kufos.

Pred kratkim je selektor postal 53-letni Missas, ki je v 80. letih igral za Panathinaikos in Panionios. V dolgoletni karieri je bil tudi selektor ženske reprezentance in mlajših članov, s katerimi je leta 2009 na domačem parketu postal evropski prvak, takrat je blestel Kostas Papanikolau, leto pozneje pa na Hrvaškem podprvak. Na evropskih prvenstvih je Grčija nastopila že 26-krat. Skupaj je osvojila pet medalj, v letih 1987 in 2005 pa je osvojila naslov.

Kandidati za nastop na prvenstvu so Kostas Slukas (Fenerbahče), Nikos Pappas (Panathinaikos), Vangelis Mantzaris (Olympiacos), Nick Calathes (Panathinaikos), Tyler Dorsey (Atlanta Hawks), Janis Papapetru (Olympiacos), Kostas Papanikolau (Olympiacos), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Thanasis Antetokounmpo (Andorra), Dimitris Agravanis (Olympiacos), Zach Auguste (Panathinaikos), Kostas Mitoglu (Wake Forest), Janis Burusis (Zhejiang Guangsha Lions), Jorgos Bogris (Olympiacos), Jorgos Papajanis (Sacramento Kings) in Jorgos Printezis (Olympiacos).

Tilen Jamnik