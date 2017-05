Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Nekdanji igralec Uniona Olimpije Danny Green je v podaljšku dosegel 7 od 9 točk San Antonia. Skupaj je prispeval 16 točk ob metu 5/11. Foto: Reuters Kawhi Leonard je moral zaradi poškodbe gležnja podaljšek gledati s klopi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Green in Ginobili odločila dramo v San Antoniu

Leonard: Igral bom na šesti tekmi

10. maj 2017 ob 08:07

San Antonio - MMC RTV SLO

Brez poškodovanega Kawhija Leonarda, ob levjem deležu Dannyja Greena in s ključno blokado Manuja Ginobilija z zvokom sirene je San Antonio po podaljšku s 110:107 premagal Houston in zdaj vodi s 3:2.

Serija polfinala Zahodne konference Lige NBA se seli v Houston, kjer bo šesta tekma v noči na petek.

Obračun v San Antoniu je ponudil dramo, ki je Spursom prinesla ključno zmago na poti do obračuna z Golden Statom. Leonarda so med tekmo pestile bolečine v kolenu, nato pa je sredi tretje četrtine stopil na nogo Jamesa Hardna in si poškodoval še gleženj. Prvi zvezdnik San Antonia je poskušal vse, a njegova igra ni bila več na najvišji ravni. Z 22 točkami in 15 skoki je parket dokončno zapustil pet minut pred koncem zadnje četrtine.

"Bilo je težko gledati, saj sem hotel igrati. Na koncu sem zadovoljen s predstavo, ki so jo pokazali moji soigralci. Da, lahko bom igral na naslednji tekmi," je bil optimističen Leonard.

Ginobili odigral tekmo končnice

Zamenjal ga je Ginobili, ki je z 12 točkami postavil osebni rekord letošnje končnice, za nameček pa je v zadnji sekundi podaljška blokiral met za tri James Hardna, ki bi gostom lahko prinesel izenačenje. "Težko je bilo, ko smo videli šepajočega Kawhija. Vedeli smo, da bo težko. Toda tudi njim ni bilo lahko, saj so ostali brez Neneja. Res smo se borili in na koncu odigrali nekaj lepih akcij," je povedal 39-letni Ginobili.

Green ključen mož v podaljšku

V podaljšku je blestel Danny Green, ki je dosegel 7 od 9 točk Spursov. Na koncu se je ustavil pri 16 točkah. Patty Mills, ki igra na mestu poškodovanega Tonyja Parkerja, je vknjižil 20 točk. LeMarcus Aldridge je prispeval 18 točk in 14 skokov.

Trojni dvojček Hardna, vendar brez pike na i

Harden je s 33 točkami, 10 skoki in 10 podajami prišel do prvega trojnega dvojčka v končnici, a je odigral podaljšek za pozabo. Izgubil je devet žog. Pri Houstonu, ki je tekmo odigral le s sedmimi košarkarji, je Patrick Beverley dosegel 20 točk, eno manj pa Ryan Anderson.

ZAHOD:

SAN ANTONIO (2) - HOUSTON (3)

110:107 (32:29, 26:31, 28:25, 15:16)

Leonard 22 in 15 skokov, Mills 20, Aldridge 18 in 14 skokov, Green 16, Ginobilli in Simmons po 12; Harden 33, 10 skokov in 10 podaj, Beverley 20, Anderson 19, Gordon 11.

VZHOD, polfinale, sreda:

BOSTON (1) - WASHINGTON (4) (2:2)

Cleveland in Golden State sta že v konferenčnem finalu.

R. K.