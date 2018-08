Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Gregg Popovich

16. avgust 2018 ob 16:15

Beograd - MMC RTV SLO

Zahod je v zadnjih desetih ali 15 letih pravo bojno polje. Zdaj imamo eno ekipo – Golden State –, ki je boljša od ostalih. Vsi jo skušamo ujeti. Ima izjemno moštvo, Steve Kerr pa opravlja odlično delo.

Njihovi igralci igrajo na pravi način in znova so tisti, ki jih bomo vsi skušali premagati. Lakersi bodo vsako sezono napredovali. Vsaka ekipa, v katero gre LeBron James, bo boljša, kajne? Tu ni dvoma. Zagotovo bodo imeli bistveno boljšo sezono.

Eden najuspešnejših trenerjev v Ligi NBA vseh časov, Gregg Popovich, ki že 22 let vodi San Antonio Spurse, je na kampu za mlade košarkarje Basketball Without Borders, ki ga gosti Beograd, spregovoril o novi sezoni najmočnejše lige na svetu in močni konkurenci v Zahodni konferenci. Vir. Eurohoops.

T. J.