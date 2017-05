Greipel z zmago v drugi etapi oblekel rožnato majico

Mezgec najboljši Slovenec na 17. mestu

6. maj 2017 ob 18:29

Tortoli - MMC RTV SLO

Andre Greipel je dobil drugo etapo Dirke po Italiji od Olbie do Tortolija. Nemec je imel največ moči v šprintu glavnine. Prevzel je tudi skupno vodstvo na Giru.

Kolesar ekipe Lotto Soudal se je veselil sedme etapne zmage na Giru. Drugo mesto je zasedel Italijan Roberto Ferrari, tretje pa Belgijec Jasper Stuyven. 34-letni Greipel je dosegel že 140. zmago v bogati karieri.

Luka Mezgec je kapetana ekipe Orica-Scott Caleba Ewana pripeljal v odličen položaj za šprint, vendar je Avstralec v prerivanju s Špancem Fernandom Gavirio potegnil krajšo, njegova noga je zdrsnila s pedala in se je moral zadovoljiti le z devetim mestom.

Mezgec je končal na 17., Kristijan Koren je bil 21., Luka Pibernik 27., Matej Mohorič, ki se je lahko veselil drugega mesta svojega moštvenega kolega Ferrarija, pa na 59. mestu. V glavnini ciljne črte nista prečkala Jan Polanc in Jan Tratnik, zaostala sta 24 sekund.

Greipel: Dan še zdaleč ni bil lahek

Zaradi razgibanosti proge, dveh kategoriziranih vzponov, zahtevnega spusta v zadnjem delu in vetra so strokovnjaki menili, da bo nadzorovati ospredje glavnine zelo težko, zato so pričakovali uspešen pobeg ali šprint skupine od 40 do 50 kolesarjev, nikakor pa niso pričakovali šprinta glavnine. Do pobega je prišlo, a ni bil uspešen, čeprav je imelo pet ubežnikov že šest minut in pol naskoka. Toda 46 kilometrov pred ciljem je glavnina ubežnike ujela, na spustu in v zadnjih desetih kilometrih na ravni cesti napadov ni bilo, tako da je odločal skupinski šprint.

"Dan še zdaleč ni bil lahek. Čeprav je bila etapa dolga in zahtevna, pa na srečo ni bilo veliko napadov, kar je ustrezalo nam šprinterjem. Lačen sem zmag, zdaj pa ponosen, da sem jih na letošnji dirki hitro začel zbirati. Zmago bi posvetil mojim pomočnikom, ki so spet opravili izvrstno delo, in moji mami," je poudaril Nemec, ki je od leta 2008 na vsaki izmed treh največjih dirk, na katerih je nastopil, dosegel vsaj eno etapno zmago.

Zakarin izgubil 20 sekund

Če je bil poraženec prve etape Nizozemec Steven Krijswick, ki je izgubil 13 sekund, je bil v drugi etapi to še en od favoritov za najvišja mesta Rus Ilnur Zakarin. Zaradi okvare v zadnjih kilometrih je zaostal 20 sekund, lahko pa bi še več, če ga ne bi počakali praktično vsi kolesarji Katjuše in mu pomagali, da se je vsaj približal glavnini.

Tudi tretja etapa bo še na Sardiniji, končala se bo v Cagliariju, kjer se oebta nov šprint.

2. etapa, Olbia-Tortoli, 221 km: 1. A. GREIPEL NEM 6:05:18 2. R. FERRARI ITA 3. J. STUYVEN BEL vsi 4. F. GAVIRIA KOL 5. K. SBARAGLI ITA 6. E. BATTAGLIN ITA 7. R. GIBBONS JAR 8. G. THOMAS VB 9. C. EWAN AVS isti 10. V. CONTI ITA ... 17. L. MEZGEC SLO 21. K. KOREN SLO 27. L. PIBERNIK SLO 59. M. MOHORIČ SLO čas 118. J. POLANC SLO 0:24 131. J. TRATNIK SLO isti čas

Vrstni red po 2. etapi: 1. A. GREIPEL NEM 11:18:39 2. L. PÖSTLBERGER AVT +0:04 3. C. EWAN AVS 0:08 4. R. FERRARI ITA isti čas 5. J. STUYVEN BEL 0:10 6. P. BRUTT RUS 0:12 7. K. SBARAGLI ITA 0:14 8. R. GIBBONS JAR 9. F. GAVIRIA KOL vsi 10. E. BATTAGLIN ITA ... 27. K. KOREN SLO isti 30. L. PIBERNIK SLO čas 75. M. MOHORIČ SLO 0:32 92. J. POLANC SLO 0:38 132. J. TRATNIK SLO 1:47 139. L. MEZGEC SLO 3:03

A. G.