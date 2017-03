Griezmann: Oblak je najboljši vratar na svetu

Guardioli se obeta zelo slaba uvodna sezona v Manchestru

16. marec 2017 ob 10:37

Madrid - MMC RTV SLO

Po seriji izjemnih obramb na sredini tekmi Lige prvakov proti Bayerju iz Leverksusna je Jan Oblak prejemal pohvale iz vseh koncev Evrope. Soigralci, tekmeci in celo eden največjih vratarjev na svetu so ga občudovali.

Colchonerosi so pred tremi tedni v Leverkusnu zmagali s 4:2. Povratna tekma je bila na papirju le formalnost, saj ima Bayer tudi v Bundesligi velike težave in je zamenjal trenerja. Če ne bi imel Oblak tako sijajnega večera, bi se lahko še zelo zapletlo, saj so imeli farmacevti nekaj velikih priložnosti. Slovenski reprezentančni vratar je z najboljšo predstavo v Ligi prvakov obdržal mrežo nedotaknjeno (0:0).

Izstopa seveda 68. minuta, ko je najprej odbil strel Juliana Brandta, nato pa je z dvema neverjetnima reakcijama preprčil še veselje Kevinu Vollandu.

"Tudi take stvari se dogajajo. Včasih gre prvi strel v mrežo, tokrat pa sem v eni akciji uspel trikrat posredovati. Včasih je vse skupaj kar težko razložiti. Videl sem žogo in vrgel sem se v pravo smer. Hitro sem uspel reagirati in vse se je izšlo odlično za nas," je pojasnil Oblak, ki je v odlični formi po desetih tednih odmora zaradi poškodbe ramena.



Casillas ga je označil za junaka tekme

"Junak. S trojno obrambo rešil Atletico," je na twitterju zapisal legendarni vratar Iker Casillas, ki je v torek s Portom izpadel iz Lige prvakov.

"Oblak je najboljši vratar na svetu. To dokazuje na vsaki tekmi in tudi tokrat se je izkazal," je pojasnil eden izmed najboljših napadalcev na svetu Antoine Griezmann, ki je zadel na prvi tekmi v Leverkusnu, lani pa je blestel na evropskem prvenstvu.

Korkut: Atletico je res izjemen v obrambi

"Nikakor nam ni uspelo zadeti. Oblak je bil vedno na pravem mestu, tudi branilci Atletica so se metali po tleh in blokirali naše strele. Preprosto ni bilo nobenega prostora. To je še en dokaz, da je Atletico res izjemen v obrambi. Njihov cilj je vedno enak - ne prejeti zadetka," je razlagal trener Bayerja Tayfun Korkut, ki ga zdaj čaka veliko dela v Bundesligi, kjer je Bayer daleč od mest, ki vodijo v Ligo prvakov za naslednjo sezono.

Na veliko sceno stopil pred dvema letoma proti Bayerju

17. marca 2015 je bilo precej bolj vroče na stadionu Vicente Calderon, ko sta se v osmini finala srečala Atletico in Bayer. Madridčani so napredovali po streljanju enajstmetrovk, Oblak pa je sredi prvega polčasa zamenjal poškodovanega Miguela Angela Moyo in tudi obranil enajstmetrovko Hakana Calhanogluja.

"Pred dvema letoma sem zamenjal poškodovanega Miguela Moyo. Zelo dobro se spomenim tistega večera, od takrat naprej sem bil prvi vratar Atletica," je dodal Škofjeločan, ki je prejel ovacije s tribun po tekmi. Navijači Atletica, ki prvo sezono po prihodu iz Lizbone niso bili zadovoljni z njegovimi predstavami, ga zdaj občudujejo. Na zadnjih devetih tekmah v Ligfi prvakov je Atletico osemkrat mrežo ohranil nedotaknjeno.

Guardiola: Pozabili smo igrati v prvih 45 minutah

Pep Guardiola se je z Barcelono in Bayernom vedno prebil vsaj do polfinala Lige prvakov. S Katalonci je bil leta 2009 in 2011 evropski prvak, z Bavarci je v zadnjih treh letih izpadel v polfinalu.

V Manchester je prišel z enako nalogo. City se je lani pod taktirko Manuela Pellegrinija uvrstil v polfinale, v sredo pa je končal s tekmovanjem že v osmini finala in postal prva ekipa v zgodovini tekmovanja, ki se poslavlja, potem ko je na prvi tekmi zabila kar pet golov. Monaco je tudi brez ostrostrelca Radamela Falcaa z odlično igro v prvem polčasu prišel do zaslužene zmage s 3:1.

Bogati lastnik šejk Mansour bo dal Guardioli čas, da se izkaže, a letošnja sezona bo ocenjena za slabo. Če ne bo City osvojil Pokala FA, kjer ga v polfinalu konec aprila na Wembleyju čaka Arsenal.

Pred tekmo je Guardiola poudaril, da je napad najboljši recept za branjenje prednosti 5:3 s prve tekme na stadionu Etihad. V prvem polčasu njegovi izbranci niso niti enkrat streljali na vrata.

"Pozabili smo igrati nogomet v prvih 45 minutah. Drugi polčas je bil precej boljši, a vse skupaj ni bilo dovolj za napredovanje. Prepričan sem, da se bomo že v naslednji sezoni izboljšali, a treba se je zavedati, da je Liga prvakov zares kakovostno tekmovanje. Nekateri igralci še nimajo dovolj izkušenj s tako zahtevnimi srečanji. Včasih moraš imeti tudi nekaj sreče, ki je tokrat nismo imeli," je bil razočaran Guardiola, ki je z Barcelono in Bayernom osvojil kar 21 lovorik, v Manchestru pa ga čaka precej težja naloga.

Jardim: Imamo najboljši napad v Evropi

"Imamo najboljši napad v Evropi. V prvem polčasu smo močno pritisnili in nismo jim dovolili, da bi razvili svojo igro. Mislim, da smo bili boljši že na prvi tekmi, ki pa so jo srečno dobili na koncu," je bil zadovoljen trener Monaca Leonardo Jardim, ki je dodal, da se na žrebu četrtfinala ne boji prav nobenega tekmeca. Njegovi izbranci so dosegli kar 126 zadetkov v vseh tekmovanjih skupaj v letošnji sezoni.

V četrtfinalu klubi iz petih najmočnejših lig

Edini angleški klub v petkovem žrebu v Nyonu bo tako Leicester, ki se bori za obstanek v Premier ligi. Monaco, ki vodi v prvenstvu, bo edini francoski predstavnik. Tudi Italijani imajo le eno ekipo med najboljšo osmerico v Evropi, Juventus je že šesto sezono zapored razred zase in le še vprašanje časa je, kdaj bo potrdil novi "scudetto".

Nemci imajo dva predstavnika - Bayern in dortmundsko Borussio. Aprila se bosta oba velikana srečala dvakrat, 8. aprila na Allianz Areni v prvenstvu in tri tedne zatem na istem stadionu še v polfinalu pokala. Vodstvo obeh klubov si nikakor ne želi vmes še dveh medsebojnih srečanj v Ligi prvakov.

Španci v zadnjih letih prevladujejo v evropskih pokalih in tudi v letošnji sezoni imajo tri predstavnike v četrtfinalu. Oba madridska kluba sta bila prepričljiva, Barceloni pa je uspel čudežni preobrat proti Parižanom prejšnji teden.

A. G.