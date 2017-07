Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Dylan Groenewegen je zmagovalec 21. etape. Foto: Reuters Zmagovalca 104. Dirke po Franciji je na cilju pričakala družina. Foto: Reuters Chris Froome je brez težav prišel do cilja in svoje četrte skupne zmage na dirki vseh dirk. Froome je imel na koncu 54 sekund prednosti pred Kolumbijcem Rigobertom Uranom, tretje mesto pa je z zaostankom dveh minut in 21 sekund zasedel domačin Romain Bardet. Foto: Reuters Glede na traso dirke je bilo etapno zmago nesmiselno loviti. Mogoče bi jo lahko dosegel v predzadnji etapi, na kronometru, a nisem imel dovolj moči. Je pa jasno, da je bilo treba voziti taktično. Za etapno zmago se je treba mučiti do onemoglosti, naslednji dan pa nimaš prave moči in to, za kar si delal vso sezono, pade v vodo. En slab dan je dovolj, da izgubiš zmago. Zato je bilo najvažnejše, da v etapah ne izgubljam veliko časa. Chris Froome, zmagovalec 104. Dirke po Franciji Junaki 104. Dirke po Franciji - Warren Barguil, Simon Yates, Chris Froome in Michael Matthews. Foto: Reuters VIDEO Vrhunci 104. Dirke po Franciji VIDEO Zadnjih 10 km 21. etape D... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Groenewegen v Parizu do uspeha kariere; Božič 6.

Chris Froome skupni zmagovalec 104. Dirke po Franciji

23. julij 2017 ob 13:07,

zadnji poseg: 23. julij 2017 ob 20:45

Pariz - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Zadnjo prestižno etapo 104. Dirke po Franciji s ciljem na Elizejskih poljanah v Parizu je dobil Nizozemec Dylan Groenewegen. Skupni zmagovalec je že tretjič zapored Chris Froome.

Groenewegen je v Parizu prišel do uspeha kariere, tudi po zaslugi slovenskega kolesarja in moštvenega kolega Primoža Rogliča. 24-letnemu Nizozemcu je v zaključnih 300 m uspel fantastičen šprint, ki mu konkurenca ni bila dorasla.

Drugi je na cilj pripeljal Nemec Andre Greipel, tretji pa Norvežan Edvald Boasson Hagen.

Izjemen uspeh na 21. etapi, ki ji rečejo tudi parada šampionov, tradicionalno se junaki fotografirajo s penino v roki in proslavljajo uspeh, je dosegel tudi slovenski kolesar Borut Božič, zasedel je šesto mesto in s tem prišel do svoje najboljše uvrstitve na Touru.

Froome do četrte zmage na Touru

32-letni britanski kolesar Froome je brez težav prišel do cilja in svoje četrte skupne zmage na dirki vseh dirk. Froome je imel na koncu 54 sekund prednosti pred Kolumbijcem Rigobertom Uranom, tretje mesto pa je z zaostankom dveh minut in 21 sekund zasedel domačin Romain Bardet.

Froome je postal prvi kolesar s štirimi zmagami, od njega so, potem ko so Američanu Lanceu Armstrongu zaradi dopinga odvzeli sedem zmag, s petimi uspešnejši le Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault, Belgijec Eddy Merckx ter Španec Miguel Indurain. "Nisem človek, ki bi se posebej oziral v zgodovino, seveda pa sem počaščen, da me primerjajo s tako velikimi imeni. Imam štiri zmage, zdaj pa je še prezgodaj govoriti, če se bom lahko z njimi tudi izenačil po številu zmag. Videli ste, da je vsako leto težje zmagati, konkurenca je vsako leto močnejša, to dokazujejo tudi letošnje razlike na vrhu. Zagotovo je bila to moja najtežja zmaga, zato sem z njo še toliko bolj zadovoljen, zato mi še toliko več pomeni. A zmag med seboj ne bi primerjal, vsaka ima svoj čar. Nisem pa si nikoli mislil, da bom kdaj med najuspešnejšimi kolesarji vseh časov na Touru. Postajam starejši, ampak se kot kolesar še vedno razvijam, postajam vse bolj kompleten. Letos sem veliko delal in izboljšal vožnjo na spustih, na položaju v vožnji navzdol, taktično pa imam še veliko rezerv," je ponosen Froome, ki je prvič prišel do zmagoslavja brez ene etapne zmage. Leta 2013 je osvojil tri, leta 2015 eno, lani dve, eno pa ima še iz leta 2012, ko je bil pomočnik rojaku Bradleyu Wigginsu.

"Zaradi tega moja zmaga zagotovo nima manjše vrednosti. Glede na traso dirke je bilo etapno zmago nesmiselno loviti. Mogoče bi jo lahko dosegel v predzadnji etapi, na kronometru, a nisem imel dovolj moči. Je pa jasno, da je bilo treba voziti taktično. Za etapno zmago se je treba mučiti do onemoglosti, naslednji dan pa nimaš prave moči in to, za kar si delal vso sezono, pade v vodo. En slab dan je dovolj, da izgubiš zmago. Zato je bilo najvažnejše, da v etapah ne izgubljam veliko časa. Letos sem trpel v 12. etapi v Pirenejih, izgubil 20 sekund, a hvaležen sem, da ni bilo še kaj hujšega. Na vzponih lahko izgubiš minute."

Ostali junaki so ...

Tour je spet dal še vrsto drugih junakov. Nemec Marcel Kittel je dobil pet šprinterskih etap, a zaradi padca moral odstopiti in zeleno majico najboljšega po točkah moral predati Avstralcu Michaelu Matthewsu. Pikčasto majico najboljšega je zasluženo osvojil Francoz Warren Berguil, ki je bil tudi najbolj borben kolesar na dirki. Najboljši mladi kolesar in s tem dobitnik bele majice je bil Britanec Simon Yates, ekipno je bil najboljši Sky.

104. Dirka po Franciji je bila tudi za slovenski šport nekaj posebnega in izjemnega, saj je Roglič postal prvi Slovenec z etapno zmago.



Dirka vseh dirk

Letošnja, 104. dirka po Franciji, je bila dolga 3450 kilometrov in razdeljena v 21 etap: 9 ravninskih, 5 razgibanih, 5 gorskih in dve vožnji na čas. Kolesarji so obiskali tri sosednje države: Nemčijo, Belgijo in Luksemburg. Vozili so čez pet glavnih pogorij Francije: Vogeze, Juro, Pireneje, Centralni masiv in na koncu še Alpe.

Značilnost dirke je malo kronometrskih kilometrov in ponovna uvedba bonifikacijskih sekund za najboljše na ciljih posameznih etap.

104. DIRKA PO FRANCIJI

21. etapa

Montgeron-Paris, 103 km:

1. D. GROENEWEGEN NIZ 2:25:39 2. A. GREIPEL NEM 3. E. BOASSON HAGEN NOR vsi 4. N. BOUHANNI FRA 5. A. KRISTOFF NOR 6. B. BOŽIČ SLO 7. D. CIMOLAI ITA isti 8. P. PERICHON FRA 9. R. SELIG NEM 10. D. BENNATI ITA ... 35. G. BOLE SLO 76. J. BRAJKOVIČ SLO čas

163. P. ROGLIČ SLO +4:52

Končni vrstni red (po 21. etapi):

1. C. FROOME VB 86:20:55 2. R. URAN KOL +0:54 3. R. BARDET FRA 2:20 4. M. LANDA ŠPA 2:21 5. F. ARU ITA 3:05 6. D. MARTIN IRS 4:42 7. S. YATES VB 6:14 8. L. MEINTJES JAR 8:20 9. A. CONTADOR ŠPA 8:49 10. W. BARGUIL FRA 9:25 ... 38. P. ROGLIČ SLO 1:44:41 45. J. BRAJKOVIČ SLO 2:00:38

143. G. BOLE SLO 3:55:29 160. B. BOŽIČ SLO 4:18:41

Vrstni redi po 21. etapi:

Razvrstitev po točkah (zelena majica): 1. M. MATTHEWS AVS 370 točk 2. A. GREIPEL NEM 234 3. A. BOASSON HAGEN NOR 220 Gorski cilji (pikčasta majica): 1. W. BARGUIL FRA 169 točk 2. P. ROGLIČ SLO 80 3. T. DE GENDT BEL 64 Mladi kolesarji (bela majica): 1. S. YATES VB 86:27:09 2. L. MEINTJES JAR +2:06 3. E. BUCHMANN NEM 27:07





Zmagovalci Toura od leta 1993:

1993 Miguel Indurain (Špa)

1994 Miguel Indurain (Špa)

1995 Miguel Indurain (Špa)

1996 Bjarne Riis (Dan)

1997 Jan Ullrich (Nem)

1998 Marco Pantani (Ita)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 Oscar Pereiro (Špa)

2007 Alberto Contador (Špa)

2008 Carlos Sastre (Špa)

2009 Alberto Contador (Špa)

2010 Andy Schleck (Luk)

2011 Cadel Evans (Avs)

2012 Bradley Wiggins (VB)

2013 Christopher Froome (VB)

2014 Vincenzo Nibali (Ita)

2015 Christopher Froome (VB)

2016 Christopher Froome (VB)

2017 Christopher Froome (VB)

*Od leta 1999 do 2005 je na Touru slavil Lance Armstrong, ki so mu zaradi dopinških prekrškov odvzeli zmage.

T. O., D. S., foto: Reuters