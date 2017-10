Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Gordon Hayward bo kar nekaj časa odsoten z igrišč. Foto: Reuters Dwyane Wade je ob poškodbi molil. Na svoji prvi tekmi v dresu Clevelanda je v 29 minutah dosegel osem točk. Foto: Reuters LeBron James je iz igre metal 12/19. Foto: Reuters Novi lastnik Houstona Tilman Fertitta je prvi čestital svojim igralcem. Foto: Reuters Kevin Durant se je nekaj sekund po zadnji sireni sicer veselil zmage, a to je bilo preuranjeno. Foto: Reuters Dodaj v

Grozovita poškodba Haywarda zasenčila Irvingovo vrnitev

Houston v gosteh presenetil prvaka

18. oktober 2017 ob 07:19,

zadnji poseg: 18. oktober 2017 ob 07:32

New York - MMC RTV SLO

Sezona Lige NBA se je začela z dvema tekmama, v katerih sta nastopila lanska finalista, a največ pozornosti je nehote dobil igralec Bostona Gordon Hayward.

Cleveland je v ponovitvi finala Vzhodne konference premagal Boston s 102:99. LeBronu Jamesu je do trojnega dvojčka zmanjkala le ena podaja (29 točk, 16 skokov in 9 podaj), samo v zadnji četrtini je dosegel 13 točk. James, ki zaradi težav z gležnjem v predsezoni skorajda ni igral, je 46 sekund pred koncem tekme prispeval tudi ključno podajo Kevinu Lovu (15 točk, 11 skokov), ki je zadel trojko za vodstvo s 102:98.

Irving zgrešil trojko za podaljšek

Veliko oči je bilo uprtih v Kyriea Irvinga, ki je celotno kariero igral za Cleveland, po koncu lanske sezone pa je od svojih delodajalcev zahteval, da ga pošljejo v drugo ekipo. Gledalci so mu žvižgali celotno tekmo. Dosegel je 22 točk, ob izteku tekme je zgrešil trojko za podaljšek.

Hujša poškodba Haywarda

A osrednja tema po tekmi ni bil Irving, ampak Gordon Hayward. 27-letnik je pred sezono okrepil Boston. V uvodni četrtini je pri poskusu zabijanja nesrečno padel in si grozovito zlomil levi gleženj, ki ga je popolnoma obrnilo. Tribune so ob pogledu na gleženj obnemele, igralci ob parketu so stežka gledali prizor, nekateri so začeli moliti. "Vse nas je zabolelo. Videti je bilo res grdo, a poškodbe so del našega posla. Res mi je hudo zanj," je misli iskal trener Bostona Brad Stevens.

James: Čaka nas še veliko dela

Tudi James je prve misli po tekmi najprej namenil Haywardu: "Moje misli in molitve so namenjene Gordonovi družini. Upam, da se bo hitro vrnil. Tovrstnih poškodb nikoli ne pričakuješ in jih ne želiš ne sebi ne tekmecu. To je bila res velika nesreča." O sami tekmi pa je dodal: "Očitno nas čaka še precej dela. A to bo dolgotrajen proces, sezona se je komaj začela."

Houston izbrisal zaostanek 16 točk

V edini preostali tekmi je Houston v gosteh presenetil branilca naslova Golden Stata in po preobratu zmagal s 122:121. Tekma v Oaklandu se je začela slovesno, saj so pod strop dvorane izobesili šampionski prapor, igralci pa so prejeli prstane. Dolgo je tudi kazalo na zmago gostiteljev, ki so vodili večji del tekme (še v tretji četrtini za 16 točk), ob koncu pa so se žilavi Rocketsi vrnili. PJ Tucker je 44 sekund zadel dva prosta meta za končni izid. Gostitelji so imeli ob koncu napad za zmago, a je Steph Curry zgrešil trojko. Do žoge se je dokopal Kevin Durant in zadel s strani. Počasni posnetek je pokazal, da je bila žoga v času sirene še vedno v Durantovih rokah.

Young s klopi zadel šest trojk

"Vedel sem, da sem bil malenkost prepozen. To je res neprijeten poraz, a to je le prva od 82 tekem. Moramo igrati bolje," je po tekmi razmišljal Durant, ki je dosegel 20 točk. Najboljši Bojevnik je bil presenetljivo Nick Young, ki je prišel s klopi, zadel je šest trojk in zbral 23 točk. Pri zmagovalcih je pričakovano blestel James Harden (27 točk).

Liga NBA, tekmi 17. oktobra:

CLEVELAND - BOSTON 102:99

James 29 (met iz igre: 12/19), 16 skokov in 9 podaj, Love 15 in 11 skokov, Rose 14, Crowder 11, Smith 10; Brown 25, Irving 22 in 10 podaj, Tatum 14 in 10 skokov, Smart 12.

GOLDEN STATE - HOUSTON 121:122

Young 23 (s klopi), Curry 22 (met za 3: 3/9), Durant 20, Thompson 16, Green 9, 11 skokov in 13 podaj; Harden 27 in 10 podaj, Gordon 24, Tucker 20, Anderson 13, Capela 12.

Tekme 18. oktobra:

WASHINGTON - PHILADELPHIA

DETROIT - CHARLOTTE

INDIANA - BROOKLYN

ORLANDO - MIAMI

BOSTON - MILWAUKEE

MEMPHIS - NEW ORLEANS

DALLAS - ATLANTA

UTAH - DENVER

SAN ANTONIO - MINNESOTA

PHOENIX - PORTLAND

SACRAMENTO - HOUSTON

