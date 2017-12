Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slobodan Grubor po manj kot letu dni zapušča Kidričevo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Grubor ni izpolnil pričakovanj v Kidričevem

Ime novega trenerja bo znano do novega leta

22. december 2017 ob 17:47

Kidričevo - MMC RTV SLO

Vodstvo Aluminija iz Kidričevega je sporazumno prekinilo sodelovanje z dozdajšnjim trenerjem Slobodanom Gruborjem. Novega trenerja bodo imenovali še do konca leta.

Aluminij je jesenski del Prve lige končal na osmem mestu s štirimi zmagami in 16 točkami na 18 tekmah. Ima le dve točki več od predzadnjega Triglava in osem točk več od zadnjega Ankarana.

49-letni Hrvat je zasedbo iz Kidričevega prevzel januarja. Poslavlja pa se z le malenkost boljšim izkupičkom, kot se je po koncu prvega dela pretekle sezone poslovil Bojan Špehonja, ko je bil v enakem obdobju lani Aluminij po 21 odigranih krogih Prve lige z osemnajstimi točkami na devetem mestu.

Grubor je igral za Rijeko, kariero pa je nadaljeval v avstrijskih klubih prve in druge lige. Kot trener je leta 2005 uspešno opravil šolanje za licenco Uefa A, v letu 2010 pa si pridobil licenco Uefa Pro (diplomiral je pri Bayernu). Pridobljeno znanje je med letoma 2007 in 2015 v praksi prenašal na igralce klubov avstrijske prve in druge lige.

