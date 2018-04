Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pep Guardiola v zadnjih letih ni bil uspešen v Ligi prvakov. Foto: Reuters Jürgen Klopp je v zadnjih tednih zelo nasmejan, saj njegovi izbranci blestijo. Foto: Reuters Najboljši strelec Premier lige Mohamed Salah je bil neustavljiv na prvi tekmi. Foto: Reuters Lionel Messi in soigralci so zelo sproščeno opravili zadnji trening na rimskem Olimpicu. Foto: Reuters Sorodne novice Liverpool z rušilno močjo že v uvodne pol ure zmlel Man. City Dodaj v

Guardiola: Za polfinale potrebujemo popolno tekmo

Barcelona brani lepo prednost v Rimu

9. april 2018 ob 20:45

Manchester - MMC RTV SLO

Pep Guardiola se zaveda, da njegove izbrance čaka izjemno težka naloga na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov, a računa na popoln večer na Etihadu. Liverpool je prvo tekmo dobil kar s 3:0.

Redsi so zares neugoden tekmec za vodilno ekipo Premier lige. Že januarja na Anfieldu so zmagali s 4:3 in prizadejali Cityju prvi poraz v angleškem prvenstvu v letošnji sezoni. Prejšnjo sredo so v uvodne pol ure zadeli kar trikrat in nato mrežo ohranili nedotaknjeno.

V soboto je City doživel še drugo zaporedno hladno prho, saj je zapravil imenitno priložnost, da na mestnem derbiju potrdi naslov angleškega prvaka. Ob polčasu je proti Manchester Unitedu vodil z 2:0, nato pa popolnoma popustil in ostal praznih rok (2:3). V Premier ligi bo še dovolj popravnih izpitov, prednost pred Unitedom pa šest krogov pred koncem še vedno znaša ogromnih 13 točk. V Ligi prvakov popravnih izpitov ni, v torek zvečer je lahko sanj konec.

Klopp se je spomnil na tekmo med Borussio in Realom

"Pred prvo tekmo je večina pričakovala, da bomo izpadli v četrtfinalu. Povratna tekma naj bi bila le še formalnost. Na začetku sezone smo izgubili s 5:0 na Etihadu. V nogometu nobena ekipa ni popolna. Tudi mi lahko prejmemo veliko zadetkov in izgubimo na povratni tekmi. Če bodo dosegli pet golov, bo zelo težko za City," se je pošalil trener Liverpoola Jürgen Klopp.

"Igrati moramo dinamično in pogumno. Veliko težav jim moramo povzročati. Pričakujem znova tisto pravo nogometno tekmo. Proti Manchester Cityju je zelo slaba ideja, če se povlečeš v obrambo. Igrali bomo proti najboljši ekipi v Angliji, ki ima na klopi najboljšega trenerja. Pred štirimi leti sem bil še trener dortmundske Borussie, ko smo v Madridu izgubili z 0:3. Vsi novinarji so mi zatrjevali, da je konec sanj o napredovanju. Zelo sem bil besen. Na povratni tekmi smo že ob polčasu vodili z 2:0 in vsi se zavedamo, da bi morali tisto tekmo dobiti s 5:0. O tem ni nobenega dvoma," je v svojem slogu razlagal "Kloppo".

Priznani nemški strokovnjak ne bo mogel računati na Jordana Hendersona, ki je prejel drugi rumeni karton prejšnji teden. Zamenjal ga bo Georginio Wijnaldum.

City lahko v zelo kratkem času zabije veliko golov

"Za napredovanje v polfinale potrebujemo popolno tekmo. Ustvariti si moramo veliko priložnosti, v zaključku akcij moramo biti brezhibni in tudi v obrambi ne smemo delati napak. V nogometu se to lahko zgodi, a resnično mora iti vse po naših načrtih. Tudi v primeru, da prejmemo zadetek, se ne smemo predati, saj smo sposobni v zelo kratkem času zabiti veliko golov," je odločen Guardiola, ki je leta 2009 in 2011 zmagal v Ligi prvakov z Barcelono, nato pa ni nikoli več popeljal svoje ekipe do finala. To so mu še posebej zamerili v Münchnu, saj je imel na voljo sijajno zasedbo.

Barcelona v odličnem položaju

Na drugi torkovi tekmi bo Barcelona branila veliko prednost proti Romi. Katalonci prejšnji teden niso blesteli, vendar so vseeno zmagali kar s 4:1.

"Barcelona ni zgradila tako močne ekipe kar čez noč. To je dolgoletni projekt, ne pa produkt zadnjih petih mesecev, in prav to je glavna moč Barcelone. Na povratni tekmi moramo zaigrati zelo srčno in zavzeto, ne smemo ponavljati napak s prve tekme," je poudaril trener Rome Eusebio Di Francesco. Rimljani so na prvi tekmi dvakrat zatresli lastno mrežo.

Ernesto Valverde ostaja previden: "Ne smemo si misliti, da smo že v polfinalu. Naš cilj je zmaga v Rimu in tekmo začenjamo z izidom 0:0. Roma ima zelo dobre posameznike in pripravljeni smo na težko tekmo."

Četrtfinale, povratne tekme, torek ob 20.45:

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL 0:3



Verjetni postavi:



Man. City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Delph, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Agüero, Sane.



Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner, Mane, Firmino, Salah.



Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)

ROMA - BARCELONA 1:4



Verjetni postavi:



Roma: Alisson Becker, Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, Florenzi, Džeko, El Shaarawy.



Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Paulinho, Busquets, Rakitić, Iniesta, Suarez, Messi.



Sodnik: Clement Turpin (Francija)

Sreda ob 20.45:

REAL MADRID - JUVENTUS 3:0



Sodnik: Michael Oliver (Anglija)

BAYERN - SEVILLA 2:1



Sodnik: William Collum (Škotska)

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb polfinala bo v petek.

Polfinale bo 24./25. aprila in 1./2. maja. Finale bo 26. maja v Kijevu.

A. G.