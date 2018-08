Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Paolo Guerrero bo moral na debi v dresu Internacionala še nekoliko počakati. Foto: EPA Dodaj v

Guerrero bo moral odslužiti preostanek kazni

Za Internacional bo lahko debitiral šele leta 2019

24. avgust 2018 ob 11:35

Sao Paulo - MMC RTV SLO

Perujski nogometaš Paolo Guerrero je na svetovnem prvenstvu v Rusiji lahko igral, vendarle pa bo moral preostali del kazni še odslužiti.

To pomeni, da 34-letni nogometaš to leto ne bo mogel več stopiti na igrišče. Maja je Športno razsodišče v Lozani (Cas) odločilo, da Guerrero lahko nastopi na svetovnem prvenstvu, pozneje pa so sporočili tudi, da lahko do končne odločitve sodišča igra tudi na klubski ravni.

Kapetan perujske reprezentance je bil, potem ko je bil pozitiven na kokain na dopinški kontroli 5. oktobra lani, najprej suspendiran za osem mesecev. Nogometaš se je potem pritožil na Cas, ki mu je povišal kazen na 14 mesecev. Za čas svetovnega prvenstva je bila kazen zamrznjena, zdaj pa je švicarsko sodišče odločilo, da mora prestati še osem mesecev preostale kazni.

Guerrero bo moral tako počakati na prihodnje leto, da bo lahko prvič zaigral za svoj nov klub brazilski Internacional, čeprav v klubu pravijo, da uradnega sporočila še niso prejeli.

