Guliyev preprečil dvojček van Niekerka, Makwala brez medalje

Černjulova z 1,89 metra ostala brez finala

10. avgust 2017 ob 19:59,

zadnji poseg: 10. avgust 2017 ob 22:57

London - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu v Londonu so bile sedmi dan tri končne odločitve. Junak večera je postal Ramil Guliyev, ki je presenetljivo zmagal v teku na 200 metrov (20,09).



27-letni Azerbajdžanec, ki nastopa za Turčijo, je preprečil Južnoafričanu Waydeju van Niekerku (20,11), da bi se po zmagi na 400 metrov z drugim zlatom na enem prvenstvu v šprintih vpisal v zgodovino in ponovil dosežek Michaela Johnsona s prvenstva v Göteborgu leta 1995.

"To je najbolj neverjetni dan v moji karieri. Zelo mi je ustrezalo, da ni bilo tako hladno, tudi deževalo ni kot v polfinalnem teku," je bil nasmejan Guliyev. Po zlatu na 400 m v britanski prestolnici je van Niekerk reševal celo srebro na pol krajši razdalji in je Jereema Richardsa iz Trinidada in Tobaga, ki je tudi tekel 20,11, po fotofinišu ugnal za tisočinko. Isaac Makwala iz Bocvane je bil po vseh zapletih, ki jim je bil priča v zadnjih dnevih, šesti (20,44).

Černjulova ni preskočila 1,92 metra

Maruša Černjul je kot zadnja slovenska predstavnica na 16. svetovnem prvenstvu nastopila v kvalifikacijah skoka v višino. Članica celjskega Kladivarja je v skupini B preskočila 1,80 m, 1,85 m in 1,89 m v prvem poskusu, nato pa trikrat podrla na 1,92 m.

Kvalifikacijska norma je bila 1,94 m, vendar je bilo za finale dovolj že 1,92 metra. To višino je preskočilo točno 12 atletinj. Černjulova je tako zasedla 13. mesto.

Taylor tretjič svetovni prvak v troskoku

Preostali zlati odličji sta odšli v ZDA. Christian Taylor je po dveh zlatih olimpijskih medaljah prišel do še tretjega na SP-ju. Pred tem je leta 2011 zmagal v Daeguju in leta 2015 v Pekingu, na OI pa leta 2012 v Londonu in lani v Riu de Janeiru. Le pet cm je zaostal njegov rojak Will Clay, bron je osvojil 33-letni Portugalec Nelson Evora (17,19 m) za svojo četrto medaljo na SP. Pred desetletjem je celo zmagal v Osaki.

Carterjeva zanesljivo ugnala favorizirano Muhammadovo

V teku na 400 m z ovirami je bila najhitrejša njegova rojakinja Kori Carter (53,07). 25-letna Carterjeva je ugnala aktualno olimpijsko zmagovalko in rojakinjo Dalilah Muhammad, lastnico izida sezone na svetu in pred tekmo prvo favoritinjo (53,50). Bron je pripadel Jamajčanki Ristananni Tracey (53,74), četrta pa je bila pred tem dvakratna zaporedna svetovna prvakinja Zuzana Hejnova, ki je tekla najhitreje letos (54,20).

London zapušča z grenkim priokusom

"Dokazala sem, da spadam med najboljše na svetu. Sem pa razočarana, nehvaležno 13. mesto sem osvojila, do 1,92, m sem tehnično opravila dobre skoke, nato pa se sem zakrčila. Celotno poletno sezono sem lovila normo za SP, na prvenstvo sem se uvrstila po izidih na svetu, ker ni bilo dovolj tekmovalk z normo, in mogoče je tudi to pustilo posledice. Ko so tu letvico dvignili kot doslej v sezoni, prek 1,90 m, nisem bila uspešna," je dejala Černjulova.

"Pričakovala sem, da bo 1,92 m dovolj za finale, mogoče ne v prvem poskusu, ampak na koncu je ta višina zadostovala. Če bi morala nato skakati na dodatni višini 1,94 m, ker nas je bilo preveč na 13. mestu, pa tudi ne morem zatrditi, da bi nastopila v finalu. 1,92 m sem preskočila na olimpijskih igrah lani, 1,92 m bi bilo tu dovolj za finale. Malo je grenkega priokusa. Toda na OI je bilo v Braziliji v kvalifikacijah par sto ljudi, tu pa poln stadion, kar je neverjetno drugačen občutek. Tudi vreme je bilo veliko boljše kot dan prej in tega smo bile vse vesele," je dodala 25-letna atletinja.

V ZDA opravlja magistrski študij iz prehrane in zdravja, je pa tudi asistentka profesorja na univerzi Nebraska v Lincolnu. "Tako v ZDA kot v Sloveniji imam zelo dobra trenerja in sem zato zelo vesela. To je bila moja zadnja tekma v sezoni, vračam se v ZDA, kjer bom opravljala zadnji letnik magisterija. Zame ni počitka. Imam pa v dolgoročnem načrtu OI v Tokiu, EP naslednje leto pa je moj glavni cilj in mogoče bom zato izpustila naslednjo dvoransko sezono," je končala Černjulova.







Četrtkove končne odločitve 200 m (M): 1. R. GULIYEV TUR 20,09 2. W. VAN NIEKERK JAR 20,11 3. J. RICHARDS TRI 20,11 4. N. MITCHELL BLAKE VB 20,24 5. A. WEBB ZDA 20,26 6. I. MAKWALA BOC 20,44 7. A. SANI BROWN JAP 20,63 8. I. YOUNG ZDA 20,64 Troskok (M): 1. C. TAYLOR ZDA 17,68 2. W. CLAYE ZDA 17,63 3. N. EVORA POR 17,19 400 m ovire (Ž): 1. K. CARTER ZDA 53,07 2. D. MUHAMMAD ZDA 53,50 3. R. TRACEY JAM 53,74

A. G.