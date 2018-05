Györ po podaljšku do ubranitve evropskega naslova

Tretje mesto Bukarešti

13. maj 2018 ob 21:53

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Györa so kot prve ubranile naslov evropskih prvakinj. V finalu sklepnega turnirja Lige prvakinj v Budimpešti so po podaljšku premagale Vardar s 27:26 (20:20, 9:9).

Na tekmi za tretje mesto so rokometašice Bukarešte ugnale Rostov na Donu z 31:30 (19:14).

Veliki finale je postregel z zelo izenačeno predstavo, v kateri ne eni en drugi ekipi ni uspelo pobegniti na varno razdaljo. Györ je sicer v prvem polčasu dvakrat vodil za tri zadetke, a še to v prvi polovici prvega dela. Zatem pa je bilo vse v slogu izenačenega izida.

V končnici so bile ob vodstvu z 19:18 in 20:19 korak bližje naslovu Makedonke. V podaljšku je nato kazalo, da bodo Madžarke zanesljivo odpravile tekmice, saj so povedle že s 26:23, a so se tekmice približale in imele pet sekund pred koncem protinapad za izenačenje. Do neoviranega strela je prišla Andrea Čanađija, a se je izkazala vratarka Györa in poskrbela za veselje v polni dvorani.

Pri zmagovalkah sta z osmimi oziroma šestimi zadetki prednjačili Cornelia Groot in Eduarda Amorim. Pri Vardarju je Andrea Lekić dosegla šest golov, Slovenka Barbara Lazović pa tri.

Sklepni turnir, Budimpešta

Finale:

GYÖR - Vardar 27:26 (20:20, 9:9)

Amorim in Groot po 6; Lekić 6, Lazović 3.

Za tretje mesto:

BUKAREŠTA - Rostov Don 31:30 (19:14)



Polfinale:

GYÖR - CSM Bukarešta 26:20 (12:10)

Groot 7; Neagu 6.

VARDAR - Rostov Don 25:19 (10:7)

Penezić in Lekić po 7, Lazović 3; Ilina 5.

Slovenska reprezentantka Ana Gros (Metz) je bila uvrščena v idealno sedmerko Lige prvakinj, medtem ko je bila Tjaša Stanko (Krim) razglašena za najboljšo mlado igralko.

