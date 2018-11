Györ tudi v Ljubljani premočan za krimovke

Naslednjo soboto gostovanje pri Thüringerju

10. november 2018 ob 15:34,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 20:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja so morale v 5. krogu Lige prvakinj pričakovano priznati premoč branilkam naslova – madžarskemu Györu, ki je na Kodeljevem slavil z 32:23.

Györ je že prvo tekmo na Madžarskem dobil z 39:23. Krimovke so šle v srečanje neobremenjeno, saj so si že predtem zagotovile napredovanje v drugi del.

Györ povedel s 5:0

Uvod tekme se domačim ni posrečil, saj so favorizirane gostje hitro povedle s 5:0. Trener Uroš Bregar je moral hitro vzeti minuto odmora, po kateri se je igra Krima popravila. Prvi zadetek za domače je dosegla Olga Perederij v sedmi minuti, sledilo pa je boljše strelsko obdobje Krima, tudi zaradi izključitve tekmic. Tako so se v 15. minuti približale zgolj na zadetek zaostanka, ko je po protinapadu za 6:7 zadela Polona Barič.

Semafor ob polčasu kazal +6

Tudi v naslednjih minutah so se domače dobro kosale z madžarsko ekipo, ki pa je v 27. minuti po seriji štirih golov znova pobegnila za pet golov (14:9). Dve minuti pred koncem je Veronica Kristiansen poskrbel za do takrat najvišjo prednost (15:9). Prednost šestih zadetkov (16:10) so gostje nesle tudi na glavni odmor.

Amorimova polnila mrežo Krima

V drugem polčasu je bil Györ ves čas v prednosti. Čeprav so se domače nekajkrat približale na zgolj tri zadetke, pa zmaga gostij ni bila praktično nikoli vprašljiva, tudi po zaslugi odlične, 186 centimetrov visoke brazilske leve zunanje igralke Eduarde Amorim, ki je med drugim v 48. minuti zadela za 27:18. Najvišja prednost je sicer znašala prav devet golov.

Pri domačih je bila najboljša strelka Nina Zulić s petimi zadetki, pri gostjah pa sta prednjačili Amorimova s sedmimi in Cornelia Groot s šestimi goli. Obe sta metali stoodstotno.

"Začeli smo slabo, zato je bila razlika takoj na začetku 0:5. V nadaljevanju prvega polčasa smo nato postavili ravnotežje in prišli na zelo ugoden rezultat. Kasneje so izključitve pripomogle k rezultatskemu zaostanku in zvezdniška ekipa je nato razliko le še zviševala. Zelo me veseli, da smo dolgo držali odpor in so svojo priložnost dobile mlajše, Hana Vučko se je vpisala med strelke. Težka borba je za nami, Gyor pa je pokazal svojo kvaliteto," je po tekmi dejal trener Krima Uroš Bregar.

Krim bo v zadnjem krogu prvega dela gostoval pri Thüringerju.

ROKOMET (Ž)



LIGA PRVAKINJ



SKUPINA C, 5. krog



KRIM MERCATOR – GYÖR

23:32 (10:16)

Krim Mercator: Marinček Ribežl, Vojnović, Tsakalou 4, Krsnik, Barič 2, Stanko 3, Zulić 5 (2), Vučko 1, Žabjek, Gnabouyou, Amon, Perederij 4, Ristovska 4.

Györ: Oftedal 2, Amorim 7, Bodi 1, Leynaud, Kristiansen 4, Groot 6, Knedlikova 2, Fodor, Görbicz 3 (2), Afentaler, Puhalak 1, Varga, Brattset 3, Kiss, Hansen 3, Grimsboe.

Sedemmetrovke: 2/5; 2/2

Izključitve: 8 min.; 8 min.



Nedelja ob 18.00:

PODRAVKA VEGETA – THÜRINGER



Vrstni red: Györ 10, Krim 5, Podravka 3, Thüringer 0 točk.

A. V.