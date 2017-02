Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Krimovke so še drugič v mesecu dni občutile moč Györa. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Györ 'odpihnil' Krimovke... Sorodne novice Kljub težavam krimovke obljubljajo drugačno podobo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Györ tudi v Ljubljani zmagal s +17

V naslednjem krogu gostovanje v Bukarešti

25. februar 2017 ob 19:27,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 20:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Rokometašice Krima Mercatorja so v drugem delu Lige prvakinj še četrtič zapored izgubile. Na Kodeljevem jih je s 34:17 nadigral evropski podprvak Györ.

Madžarke so že prvo tekmo pred mesecem dni dobile s +17 (39:22). Tudi tokrat so dale hitro vedeti, da za "domače" ne bo kruha. Povedle so s 7:2, nato pa prednost le še višale. Polčas se je končal z 18:10.

Nadaljevanje tekme je bilo zgolj formalnost, Györ je zlahka, večinoma tudi brez pomoči v prvem polčasu zelo razpoložene Anite Görbicz, držal visoko prednost, ki so jo domačinke le na trenutke znižale za gol ali dva. Madžarke so najvišjo prednost dosegle prav ob koncu.

Bregar: Györ je stroj, ki melje

"Györ je trenutno stroj, ki melje. Največja težava pa je ta, da še tistega, kar smo si priigrali, nismo realizirali. Potem pa, namesto da daš zadetek, jim narediš protinapad in ga ti dobiš. Razlika je bila že v prvem polčasu osem golov, če bi realizirali vsaj pol tistega, kar smo si priigrali, bi bili na treh, štirih zadetkih. Kar bi bilo realnejše. Toda nismo bili strelsko razpoloženi, njihova vratarka je bila na visoki ravni in razlika je takšna, kot je," je po tekmi dejal trener Krima Uroš Bregar.

Krim bo v naslednjem krogu v petek, 3. marca, gostoval pri Bukarešti.

LIGA PRVAKINJ, 4. krog

Skupina 2

KRIM MERCATOR - GYÖR

17:34 (10:18)

Krim Mercator: Georgijev 1, Benko 1, Milanović-Litre 2, Abina, Jeriček 2, Hrnčič, Stefanišin, Bajramoska 2, Marinček, Zulić 2 (2), Koren 4, Pandžić, Barič 1, Amon 1.

Györ: Knedlikova 1, Hudak, Harsfalvi, Moerk 4 (1), Görbicz 10 (4), Amorim 5, Tomori, Groot 1, Broch 3, Bodi 4, Puhalak 1, Elghaoui 4, Kiss, Grimsboe.

Sedemmetrovke: 2/4; 5/5

Izključitve: 10 min; 4 min

LARVIK - BUKAREŠTA 35:33 (18:18)

Nedelja:

ESBJERG - MIDTJYLLAND

Vrstni red: Györ 13, Larvik 10, Midtjylland 8, Bukarešta 7, Krim Mercator 6, Esbjerg 2 točki.

Skupina 1

FERENCVAROS - METZ 29:23 (15:10)



ASTRAHANOČKA - THÜRINGER 26:24 (17:12)

Nedelja:

VARDAR - BUDUĆNOST

Vrstni red: Vardar in Ferencvaros 13, Budućnost 8, Metz 6, Thüringer 4, Astrahanočka 2 točki.

A. V.