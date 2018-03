Györ zapečatil usodo krimovk

Alja Koren dosegla devet golov

10. marec 2018 ob 20:46

Györ - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja so končale nastope v Ligi prvakinj, potem ko so v 6. krogu drugega dela izgubile v gosteh proti evropskemu prvaku Györu s 25:34. Krimovkam se ni uspelo prebiti v četrtfinale.

Ljubljančanke, ki so na Madžarskem potrebovale točko, so dobro začele in povedle s 3:0, a favorizirane domačinke so hitro izenačile, nato pa v 17. minuti prvič na tekmi povedle (7:6).

Gostje so korak s tekmicami držale nekje do 22. minute, ko je bilo 10:10, potem pa so gostiteljice dosegle pet zadetkov zapored in pobegnile na 15:10. Prednost petih zadetkov so evropske prvakinje nesle tudi v drugi polčas.

V drugem delu so Madžarke hitro povečale prednost. Tako je v 32. minuti razigrana Stine Bredal Oftedal, ki je bila z 11 goli najboljša strelka, zadela že za 19:12 in tako praktično odločila tekmo.

Pri Ljubljančankah je Alja Koren dosegla devet golov, Tjaša Stanko jih je dodala pet.

LIGA PRVAKINJ



DRUGI DEL, skupina 1, 6. krog



GYÖR - KRIM MERCATOR

34:25 (16:12)

Györ: Knedlikova, Afentaler 1, Varga, Hansen 2, Görbicz 2, Pal, Oftedal 11, Althaus, Tomori 1, Groot 7 (3), Broch, Fodor 2, Bodi 5, Puhalak 1, Kiss, Grimsboe.

Krim Mercator: Benko 3, Zrimšek, Abina, Beganović, Stanko 5, Marinček 2, Omoregie 1, Zulić 2, Koren 9 (3), Pandžić, Gregorc, Tsakalou 1, Amon, Perederij 2.

Sedemmetrovke: 3/6; 3/4

Izključitve: 8 min; 8 min

: Tomori 51./Györ



ROSTOV DON - CSM BUKAREŠTA

25:24 (9:12)

MIDTJYLLAND - NYKÖBING FALSTER

24:20 (10:9)



Vrstni red: Györ 16, Rostov in Bukarešta po 13, Midtjylland 6, Nyköbing in Krim Mercator po 5.



Skupina 2, 6. krog



BUDUĆNOST - VARDAR 25:30 (12:15)



Nedelja:

BIETIGHEIM - FERENCVAROS



METZ - THÜRINGER



Vrstni red: Vardar 18, Metz in Ferencvaros po 12, Budućnost 8, Thüringer 4, Bietigheim 2.

