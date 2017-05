Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Američan David Habat, ki ima slovenske korenine, je Sloveniji priboril prvo člansko medaljo na evropskih prvenstvih. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Habat poskrbel za zgodovinski uspeh slovenske rokoborbe

Na prvenstvu sodi Stanislav Šternek

4. maj 2017 ob 16:05

Novi Sad - MMC RTV SLO/STA

Na evropskem prvenstvu v rokoborbi v Novem Sadu je edini slovenski predstavnik David Habat v kategoriji do 65 kilogramov osvojil bronasto kolajno.

Na poti do zgodovinskega uspeha se je Habat, ki je Sloveniji priboril prvo medaljo na evropskih prvenstvih v članski konkurenci, v prvem krogu pomeril z Bolgarom Borislavom Novačkim in izgubil s 6:2. Ker se je Bolgar uvrstil v finale, je slovenski tekmovalec dobil priložnost v repasažu. Najprej je premagal Belorusa Viktorja Serada s 14:4, nato pa v borbi za bron še Ukrajinca Gora Oganejsa z 11:3. V kategoriji do 65 kg je nastopilo 19 tekmovalcev.

Habat je sicer Američan, živi in trenira v Clevelandu, njegova mama pa je rojena v Sloveniji, zato se je Habat odločil, da bo vzel državljanstvo in na največjih tekmovanjih zastopal Slovenijo. Habat je član Rokoborskega društva Sobota iz Murske Sobote in že lansko leto je bil blizu uvrstitve na olimpijske igre v Riu de Janeiru. Tokratna kolajna je lepa popotnica za igre v Tokiu 2020.

Na evropskem prvenstvu v rokoborbi v prostem in grško-rimskem slogu, kjer tekmuje 350 tekmovalcev iz 38 držav, sodi tudi prejemnik zlate piščalke za najboljšega sodnika na svetu za leto 2015 in Bloudkov nagrajenec Stanislav Šernek.

