Hadalin se zaveda, da se vse začne pri veleslalomu

S serviserjem Greppijem se je odlično ujel

14. september 2017 ob 18:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Štefan Hadalin se je zadovoljen vrnil s priprav v Argentini. Z novimi smučmi se je že spoprijateljil, predvsem je pokazal velik napredek v veleslalomu.

"Moj cilj za novo sezono je tudi ta, da poskušam osvajati točke svetovnega pokala v veleslalomu. Že lani sem na koncu sezone dobro smučal v veleslalomu, zdaj sem vse skupaj dvignil na še višjo raven. Moja prva disciplina je bila vedno veleslalom, dajal sem mu velik poudarek, saj sem se zavedal, da je to osnovna disciplina, ki omogoča napredek v preostalih disciplinah. Ne bom ga zanemaril. Tudi zato ker sem bil v mladinski konkurenci dober v veleslalomu, sem bil lahko dober v drugih disciplinah."

V lanski sezoni svetovnega pokala Hadalin točk v veleslalomu še ni osvajal, pokazal pa je lep napredek v slalomu in v Wengnu končal med petnajstimi najboljšimi. Med treningom v Ushuai je moral pri slalomu poiskati še prave nastavitve, kar mu je z italijanskih serviserjem pri Rossignolu Barnabo Greppijem tudi uspelo. "Odličen je, izkazal se je že kot serviser Deborah Compagnoni in Lare Gut, nazadnje je skrbel za Marca Gisina. Starejši gospod, zelo izkušen, umirjen. Oba z Žanom Kranjcem sva se dobro ujela z njim."

Do prve tekme svetovnega pokala v Söldnu je še mesec in pol, 22-letni Hadalin pa bo na evropskih poskušal nadgraditi tisto, kar je naredil v Argentini. Pri tem upa, da se bo lahko na slalomskem treningu pridružil kakšni močnejši reprezentanci. "Drugi fantje mi dobro sledijo in na treningih razlike niso prevelike, zagotovo pa bi si na kakšnem treningu želel boljše konkurence. Verjamem, da bomo v zadnjem delu pripravljalnega obdobja poskrbeli tudi za to in trenirali s katerim od najboljših slalomistov."

Hadalin si želi, da bi imel na tekmah svetovnega pokala podobne razmere kot v lanski sezoni, ko so visoke štartne številke omogočale preboj v finale. Številko bo imel vsaj na začetku še vedno zelo visoko, med 45 in 50.

Tomaž Okorn