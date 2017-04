Hadžić na igralce ponosen, kot da bi bili njegovi otroci

Milanič pred ogledom posnetka ni želel komentirati sporne odločitve

13. april 2017 ob 08:17

Maribor - MMC RTV SLO

31. maja se bo šele drugič v zadnjih 15 letih zgodilo, da v finalu slovenskega nogometnega pokala ne bo ne Maribora ne Celja, ki sta največkrat igrala na zaključni tekmi tega tekmovanja.

Maribor je bil devetkrat zmagovalec in še štirikrat finalist, letos pa se je tako kot pred dvema letoma, ko ga je izločilo ravno Celje, ustavil na polfinalni oviri. Olimpija si je s pokalno zmago nad vijoličastimi zalepila lep obliž čez prvenstvene rane, za to, da bo rešila skoraj "zafurano" sezono, kot so pred dnevi zapisali njeni navijači, pa si bo vendarle morala čez mesec in pol tudi dejansko priigrati lovoriko. Proti podobno motiviranim sosedom iz Domžal, ki jim v ligi spomladi prav tako ne steče, bo favorit.

"Seveda bomo poskušali osvojiti pokal, kar pa bo zelo težko, saj so Domžale dobra ekipa. Vesel sem, da smo se uvrstili v finale z izločitvijo kakovostnega tekmeca. Maribor je pritiskal, vsa čast našim fantom. Ponosen sem na njih, kot da bi bili moji otroci. Taktični načrt nam je uspel, z igro pa nisem bil povsem zadovoljen. Malo več bi morali igrati," je po sinočnjem uspehu, ki ga je prinesel remi 1:1, povedal redkobesedni trener Safet Hadžić. V tednu dni mu je uspelo razbito vojsko sestaviti v dovolj sposobno formacijo, da je dobila boj s tekmecem, ki je sicer daleč od podobe, s katero je pred leti navduševal med osvajalskimi pohodi po Evropi.

"Žal nam je lahko le tega, da nismo šli naprej"

Darko Milanič ne bo mogel v nedogled ponavljati, da manjkajo le zadetki. Maribor je na zadnjih šestih tekmah zmagal le enkrat. "Fantje so se po prvi tekmi zavedali, da nas v zadnjih 10 minutah ni bilo več na igrišču in smo samo čakali, kdaj bo konec. Tokrat smo igrali do konca, in to zelo dobro. Moštvo je pokazalo, da je v dobri formi. Ko tako igraš, ti je lahko žal le, da nisi šel naprej, nič drugega," je bil njegov optimističen povzetek obeh polfinalnih tekem, na katerih so Štajerci finale najverjetneje zapravili s slabo končnico prvega srečanja v Stožicah.

V Ljudskem vrtu so napadalno začeli in imeli priložnosti za vodstvo, nato pa v 32. minuti prejeli zadetek, ki je dokončno utrl vodo na mlin Olimpije. "Škoda, da nismo izkoristili uvodnih priložnosti, potem bi se mogoče Olimpija odprla in bi šla tekma v drugo smer," je obžaloval Blaž Vrhovec. Milanič pred ogledom posnetka ni želel komentirati sporne odločitve Damirja Skomine, ki v 14. minuti ni pokazal na 11-metrovko po domnevnem prekršku nad Mitjo Vilerjem.

Edini pokalni finale brez udeležbe Maribora ali Celja v zadnjih 15 letih je bil finale Interblock - Koper v sezoni 2008/09 (2:1).



Cretu se je opravičil Violam

Vodilni gol gostov sta zrežirala zimski okrepitvi Dino Štiglec in Alexandru Cretu. 24-letni Romun je imel že na prvenstvenem derbiju 25. februarja v Ljudskem vrtu v sodnikovem podaljšku prvega polčasa najlepšo priložnost Olimpije, a se je tedaj z lepo obrambo izkazal Jasmin Handanović. Matko Obradović včeraj žoge po njegovem močnem strelu ni mogel ustaviti. Cretu je s slavjem po zadetku pod tribuno z Violami nekoliko izzival mariborske navijače, za kar se jim je po koncu tekme s trezno glavo tudi opravičil. "Cretu ima nekatere zelo dobre kvalitete, v nekaterih prvinah pa peša. Počasi prihaja v pravo formo, mislim, da je kar kakovosten igralec," je menil Hadžić.

Še večja mojstrovina je bil izenačujoči gol Dina Hotića v 71. minuti, ki je bil za vijoličasto desetico sploh prvi zadetek v članski ekipi Maribora. "Pred tekmo v Kopru prejšnji teden sem ga vprašal, koliko zadetkov je dosegel pri nas. Ugotovila sva, da toliko kot jaz, ki nisem nikoli igral za Maribor," je dejal Milanič in nadaljeval: "Če bodo mladi fantje poslušali nasvete strokovnega vodstva in direktorja, potem bo odlično. V prvem polčasu je Dino iz zelo podobne situacije streljal v nasprotni kot - kar nekaj. Če nas bodo poslušali, kako morajo streljati, bo več tega."

Ogledalo bo nastavila Evropa

Zaključni juriš Maribora je bil precej jalov. Še naprej se nadaljuje strelski post Luke Zahovića, ta traja zdaj že šest tekem. "Spet smo bili pred golom malce nemirni, ko bi lahko bolje sklenili napad. To ne velja samo za Luko. Poskušali bomo najti mirnost in zadetke, da bi bili boljši pred vrati. Igro imamo, dinamiko imamo. Vezni igralci so v dobri formi, popraviti moramo še učinek napadalcev," je ponovil trener vodilnega moštva Prve lige TS.

Tako kot njegov kolega na Olimpijini klopi se zaveda, da bo treba v prvenstvu za boljše vzdušje čim prej nanizati nekaj zmag. Pravo moč obeh moštev pa bodo slej ko prej razkrili evropski nastopi, ki bodo nastavili ogledalo slovenskemu nogometu.

Matej Rijavec