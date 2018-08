Hadžić pred tekmo v Trnavi: Ne smemo nasesti na njihove "fore"

Hadžić: Spartaka sem si že ogledal

28. avgust 2018 ob 11:40

Trnava - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši ljubljanske Olimpije bodo v četrtek ob 20.30 v Trnavi igrali povratno tekmo 4. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Spartaku.

Ta ima s prve tekme v Ljubljani lepo prednost z 2:0, kljub temu pa Ljubljančani pravijo, da še niso rekli zadnje besede in da bodo poskušali na Slovaškem dvoboj prevesiti v svojo korist.

Na prvi tekmi je Olimpijo še vodil Aleksandar Linta, ki pa so ga medtem odpustili, začasno je ekipo prevzel Safet Hadžić, ki je pred današnjim odhodom v Trnavo dejal, da bo težko, ampak da bodo naredili vse za izid, ki vodi v skupinski del Evropske lige.

V Trnavo na krilih zmage v Domžalah

Zmaji sicer imajo lepo popotnico pred Slovaško po zmagi v domačem prvenstvu proti Domžalam. Tam je bil junak tekme srednji napadalec Andres Vombergar, ki pa ga tako kot še nekaterih drugih (tudi novinca Jucieja Lupete) ne bo zraven, saj ga niso registrirali za 4. krog. "To je težava, da nimam srednjih napadalcev, tu ni le Vombergar, takšni so štirje napadalci, a jih ni v ekipi za Spartak. Prej sem imel načrte A, B in C, zdaj pa bo praktično le en napadalec. A če bo energija prava, lahko vseeno dobimo tekmo," pravi Hadžić. "Ne morem veliko eksperimentirati, v igro bom dal igralce, ki so bili že doslej največ v procesu," pojasnjuje začasni trener zmajev.

Ta poudarja, da so igralci vendarle že dovolj dolgo skupaj. "Veliko trenerjev se je zamenjalo, sistemov tudi, ampak to ni težava. Težava je v glavah. Pozitivna stvar je, da so zmagali v Domžalah, tako da se ta pozitivnost dviga. Sami igralci se zavedajo, da je tekma zelo pomembna. Naredil bom vse, da jih še dodatno motiviram in pripravim. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," meni Hadžić. Glede samega Spartaka je dejal, da si ga je že ogledal, da pa bo analiziral še domači evropski tekmi Spartaka proti Legii in Crveni zvezdi. "Mogoče smo tekmeca na prvi tekmi prelahkotno vzeli, tudi vi novinarji, češ da se jih da premagati. Da se jih, ampak sploh doma so čvrsti. Če so Legio in Crveno zvezdo nevtralizirali, potem niso slabi," pravi Hadžić.

Tekma bo čvrsta

"Ob tem so oni na naši prvi medsebojni tekmi od 29. minute igrali z igralcem manj, zato smo imeli toliko priložnosti. Na Slovaškem bo tekma vsekakor čvrsta. Moramo pa se obnašati tako kot oni. So izredno umazana ekipa, provokativna. Ne smemo nasesti na njihove 'fore', ampak to ignorirati in se osredotočiti na tista področja, kjer imajo težave," pa je o tekmecu povedal strateg Olimpije. Ta priznava, da je Olimpija tehnično močnejša ekipa, "ampak oni so izredno racionalno in disciplinirano moštvo, ki igra na rezultat, poskuša izkoristiti vse napake tekmeca, da pridejo do želenega izida". Tudi na prvi tekmi so zmagali po enajstmetrovki in avtogolu Branka Ilića.

Razpoloženje na stadionu Antona Malatinskega bo vroče, saj je po napovedih tekma že zdavnaj razprodana, tako da bo na tribunah skoraj 20 tisoč ljudi.

