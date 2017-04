Hadžić: Proti Mariboru bodo igrali le psihično stabilni

Kako dolgo bo na klopi Olimpije, Hadžić ni razkril

4. april 2017 ob 10:02,

zadnji poseg: 4. april 2017 ob 18:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nogometaše Olimpije bo tudi uradno (začasno) vodil Safet Hadžič, ki je tako na položaju zamenjal Marijana Pušnika. Ta se je v ponedeljek z vodstvom klub dogovoril za sporazumen odhod.

Hadžić, dozdajšnji Pušnikov pomočnik, na novinarski konferenci ni želel povedati, kako dolgo bo vodil ekipo oziroma kako se je dogovoril s predsednikom kluba Milanom Mandarićem. Pravi, da to vedo le odgovorni ljudje v pisarnah, njegovo delo je, da pokaže z ekipo nekaj na terenu.

Da je tretjič na klopi Olimpije, je dejal le: "To je delo trenerja." Ni želel niti povedati, kako je prepričal Mandarića. "To morate vprašati njega," se ni pustil novi trener.

Trenerji Olimpije od leta 2005: 2005-07: Primož Gliha

Primož Gliha 2007-09: Janez Pate

Janez Pate 2009: Branko Oblak

Branko Oblak 2009: Safet Hadžić

Safet Hadžić 2009-10: Robert Pevnik

Robert Pevnik 2010: Safet Hadžić

Safet Hadžić 2010-11: Dušan Kosić

Dušan Kosić 2011-12: Bojan Prašnikar

Bojan Prašnikar 2012: Ermin Šiljak

Ermin Šiljak 2012-13: Andrej Razdrh

Andrej Razdrh 2013-14: Milorad Kosanović

Milorad Kosanović 2014-15: Darko Karapetrović

Darko Karapetrović 2015: Marijan Pušnik

Marijan Pušnik 2016: Marko Nikolić

Marko Nikolić 2016: Rodolfo Vanoli

Rodolfo Vanoli 2016-17: Luka Elsner

Luka Elsner 2017: Marijan Pušnik

Olimpijo vodil že leta 2009 in 2010

Hadžić je Olimpijo začasno že vodil leta 2009, ko je kot pomočnik zamenjal tedanjega trenerja Branka Oblaka. Ta je službo izgubil prav po porazu proti Mariboru. Leto pozneje je znova dobil priložnost na trenerski klopi Olimpije, ki pa pod njegovim vodstvom ni blestela. Zelo hitro se je poslovila od Evrope, kmalu zatem ga je zamenjal Dušan Kosić. Hadžić je bil leta 2012 pomočnik selektorja slovenske članske reprezentance Slaviše Stojanovića. Pozneje se je preizkusil še kot trener Bele Krajine in Ivančne Gorice.

Spremembe v postavi bodo

Hadžićev "ognjeni krst" bo sredina polfinalna tekma (Stožice 20.15) Pokala Slovenije proti Mariboru. "To je ključna tekma za nas. Moramo biti borbeni, dati vse od sebe, da gremo naprej v polfinale," so bile prve besede Hadžića. "Spremembe v postavi bodo. Dali bomo v igro tiste, ki so psihično stabilni," je dodal.

Ilić bo počival od osem do deset tednov

O vijoličastih je povedal, da so kvalitetna ekipa, ki dobro igra, o taktičnih zamislih, s katerimi bo skušal predramiti svoje varovance, pa ni želel razglabljati. Na tej tekmi bodo brez kapetana Branka Ilića. Ta je utrpel delno poškodbo notranje vezi kolena, operacija ne bo potrebna, bo pa moral mirovati osem do deset tednov.

M. L., A. V.