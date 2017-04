Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ivajlo Petev je bil zelo razočaran nad igro svojih izbrancev na derbiju. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hajduk šokiral Dinamo na Maksimirju - Rijeka še bližje naslovu

Do konca hrvaškega prvenstva še sedem krogov

22. april 2017 ob 21:48

Zagreb - MMC RTV SLO

Na derbiju 29. kroga hrvaškega prvenstva je splitski Hajduk premagal Dinamo na stadionu Maksimir (0:2). Rijeka ni izkoristila velikega spodrsljaja Zagrebčanov in je le remizirala z Istro (1:1). Izbranci Matjaža Keka so povišali prednost na pet točk.

Do konca je še sedem krogov, 27. maja pa Rijeka gostuje v zadnjem krogu v Zagrebu. Pred 15.000 gledalci so v 29. minuti povedli Splitčani. Marko Futacs je z glavo zaposlil Anteja Ercega, Dominik Livaković je prvi strel odbil, a je Erceg nato z bližine zatresel mrežo.

Dinamo je bil najbližje izenačenju devet minut pred odmorom, ko je El Arbi Soudani stresel prečko z volejem. V drugem polčasu je Dinamo silovito pritisnil, napadi so se vrstili. Vratar Hajduka Dante Stipica je postal veliki junak. V 66. minuti je s parado odbil strel Soudanjija, četrt ure pred koncem pa je zaustavil še poskus Anteja Čorića.

V zadnji minuti so bili vsi igralci gostiteljev v napadu, Zvonimir Kožulj je ušel po desni strani in pred vrati našel Futacsa, ki je s petih metrov zapečatil usodo Dinama.

Petev: Ena izmed najslabših tekem odkar vodim Dinamo

"Opravičujem se navijačem, ki so bili z nami od prve minute. Sram me je zaradi te predstave. To je bila ena izmed najslabših tekem odkar vodim Dinamo. Moji varovanci so se na igrišču obnašali neverjetno, izgubljali so žoge, bili smo brez samozavesti in nismo si zaslužili zmage," je bil razočaran trener Dinama Ivajlo Petev.

Rijeka remizirala v Pulju

Na večerni tekmi je Rijeka povedla v 39. minuti z golom Alexandra Gorgona. Po kotu je pred vrati žogo podaljšal Roman Bezjak, Avstrijec pa je zadel z bližine z glavo. Stranski sodnik je najprej pokazal nedovoljeni položaj, nato pa si je premislil in zadetek je veljal. Gostitelji so izenačili v 57. minuti, ko je Gorgon igral z roko v kazenskem prostoru. Natančen je bil Šime Gržan. Do konca tekme v Pulju je Rijeka zapravila še nekaj velikih priložnosti.

