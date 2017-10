Halepova ostala brez polfinala in morda tudi brez številke ena

Pliškova lahko z zmago konča leto na vrhu lestvice WTA

27. oktober 2017 ob 17:05

Singapur - MMC RTV SLO

Simona Halep je izgubila zadnji obračun rdeče skupine na zaključnem mastersu v Singapurju in tako ostala brez polfinala. Elina Svitolina je ugnala prvo igralko sveta s 6:3 in 6:4.

Ukrajinka ni imela nobenih možnosti za napredovanje, a je vseeno odigrala zelo motivirano. V uvodnem petkovem dvoboju je Caroline Garcia premagala Caroline Wozniacki z 0:6, 6:3 in 7:5. Francozinja je nato upala na zmago Svitoline in jo tudi dočakala. Veselila se je celo zmage v rdeči skupini, kar pomeni, da se bo v drugem sobotnem polfinalu srečala z Venus Williams.

Danka Wozniackijeva se bo v soboto ob 10.00 srečala s Karolino Pliškovo. Čehinja bi si z zmago na zaključnem turnirju zagotovila prvo mesto ob koncu teniške sezone.

Halepova je tako že tretjič zapored izpadla v skupinskem delu tekmovanja na zaključnem mastersu WTA.

"Če pogledamo le izide, ne vidimo velike razlike. V resnici sem popolnoma drugačna igralka. V letošnji sezoni sem se zelo izboljšala. Neuspeh v Singapurju me ne bo zaustavil, leto je bilo zelo uspešno in veselim se že novih izzivov. Ne razmišljam o številki ena, videla bom, kaj se bo zgodilo do konca turnirja. Ne obremenjujem se s končnim razpletom," je poudarila Halepova.

Polfinale, sobota ob 10.00:

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - WOZNIACKI (DAN/6)



Ob 13.30:

V. WILLIAMS (ZDA/5) - GARCIA (FRA/8)

Finale bo v nedeljo ob 13.30.

Rdeča skupina, 3. krog:

GARCIA (FRA/8) - WOZNIACKI (DAN/6)

0:6, 6:3, 7:5



SVITOLINA (UKR/4) - HALEP (ROM/1)

6:3, 6:4

Lestvica: GARCIA * 3 2 1 4:4 2 WOZNIACKI * 3 2 1 5:2 2 SVITOLINA 3 1 2 3:4 1 HALEP 3 1 2 2:4 1

Bela skupina, 3. krog:

OSTAPENKO (LAT/7) - PLIŠKOVA (ČEŠ/3)

6:3, 6:1



V. WILLIAMS (ZDA/5) - MUGURUZA (ŠPA/2)

7:6, 6:4

Lestvica: PLIŠKOVA * 3 2 1 4:2 2 V. WILLIAMS * 3 2 1 4:3 2 MUGURUZA 3 1 2 2:4 1 OSTAPENKO 3 1 2 3:4 1 * - v polfinalu

A. G.