Lewis Hamilton je četrtič zapored zmagal v Silverstonu. To je bila sicer njegova peta zmaga na dirki za VN Velike Britanije. Foto: Reuters Podpora, ki sem je bil deležen ta konec tedna, je neverjetna. Ponosen sem, da sem lahko zmagal za vas, navijače. Ekipa ves konec tedna ni storila niti ene napake, obenem je tudi za Valtterijem odlična dirka, osvojil je drugo mesto, potem ko je začel z devetega. Lewis Hamilton

Hamilton brez težav izenačil Jima Clarka v Britaniji

Veliko smole v zaključku za oba ferrarija

16. julij 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 16. julij 2017 ob 14:25

Silverstone - MMC RTV SLO

Lewis Hamilton je suvereno dobil dirko F1 za VN Velike Britanije v Silverstonu. Drugi je bil Valtteri Bottas, tretji Kimi Räikkönen.

Še posebej impresivna je bila Bottasova predstava, ki je moral zaradi menjave menjalnika dirko začeti s pribitkom petih mest, a se je Finec ves čas vzpenjal po lestvici navzgor, na koncu je prejel še poljub sreče, ko je krog pred koncem drugouvrščenemu Räikkönenu počila sprednja leva guma.

Hamiltonova zmaga ni bila nikoli pod vprašajem, aktualni svetovni podprvak je vodil od štarta do cilja, v nedeljo je zmagal še četrtič zapored na dirki za VN Velike Britanije, s čimer je izenačil rekord legendarnega Jima Clarka. Prav tako je s petimi zmagami na britanskih preizkušnjah zasedel vrh večne lestvice, ki si ga deli s Clarkom in Alainom Prostom.

Vettel izgubil mesto proti Verstappnu

Hamilton in Räikkönen sta dirko začela odlično, zadržala sta svoja štartna položaja, slabše se je odrezal Vettel, ki je imel pred začetkom težave s pregrevanjem zavor. Nemca, štirikratnega svetovnega prvaka, je prehitel Verstappen, ki je odstopil na zadnjih treh dirkah v Kanadi, Azerbajdžanu in Avstriji. Kmalu zatem sta trčila toro rossa, Daniil Kvjat in Carlos Sainz ml., slednji je moral dirko tudi končati, na stezo pa je zapeljal varnostni avtomobil, ki se je umaknil ob koncu 4. kroga. Po desetih krogih je Hamilton vodil pred Räikkönenom, Verstappnom, Vettlom, Valtterijem Bottasom, Nicom Hülkenbergom, Estebanom Oconom, Sergiom Perezom, Stofflom Vandoornom in Felipejem Masso.

Verstappnov daljši postanek

Vettel je prvi opravil postanek, v boks je zavil v 19. krogu, krog zatem je v bokse zavil še Verstappen, ki pa je imel zardi težav s privijanjem zadnje leve gume nekoliko daljši postanek. Vse to je pomenilo, da ga je Vettel na stezi prehitel, kmalu zatem je švignil še mimo Hülkenberga, zasedel 4. mesto in začel lov na Bottasa. V 25. in 26. krogu sta postanek opravila še Räikkönen in Hamilton. Britanec je ob vrnitvi na stezo znova zavzel vodilni položaj, Räikkönen je bil tretji.

Obilo smole za Ferrari

Bottas je končno opravil postanek v 32. krogu, v naslednjih krogih je Finec pridno topil Vettlovo prednost pred seboj, v 44. krogu ga je vendarle prehitel, potem ko je bil neuspešen v zavoju Stowe. Začel je lov na Räikkönena, izgledalo je, da mu bo za boj za drugo mesto zmanjkalo časa, a je nato Räikkönenu počila sprednja leva guma, zaradi česar je izgubil drugo mesto, smola pa je doletela tudi njegovega moštvenega kolega Vettla, ki je prav tako s počeno gumo konal dirko in se je moral zadovoljiti s 7. mestom. Ogromno smole za ferrarija v zaključku, veliko sreče za mercedesa.

Dirka za VN Velike Britanije, Silverstone

Končni vrstni red (51/51): 1. L. HAMILTON Mer. 1:21:27,430 2. V. BOTTAS Mercedes +14,063 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 36,570 4. M. VERSTAPPEN R. Bull 52,125 5. D. RICCIARDO R. Bull 1:05,955 6. N. HÜLKENBERG Renault 1:08,109 7. S. VETTEL Ferrari 1:33,989 8. E. OCON F. India 1 krog 9. S. PEREZ F. India 1 krog 10. F. MASSA Williams 1 krog 11 S. VANDOORNE McLaren 1 krog 12 K. MAGNUSSEN Haas 1 krog 13 R. GROSJEAN Haas 1 krog 14 M. ERICSSON Sauber 1 krog 15 D. KVJAT Haas 1 krog 16 L. STROLL Williams 1 krog 17 P. WEHRLEIN Sauber 1 krog Odstop: Palmer, Sainz, Alonso

Mitja Lisjak