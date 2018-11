Fernando Alonso (na fotografiji v družbi Davida Coultharda) končuje kariero v formuli ena. Foto: Reuters Dodaj v

Hamilton dobil več kot polovico letošnjih dirk

Alonsovo slovo od formule ena

25. november 2018 ob 13:01,

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 15:59

Abu Dabi - MMC RTV SLO

Epilog sezone formule ena v Abu Dabiju je prinesel 73. zmago Lewisa Hamiltona, Fernando Alonso pa je na zadnji dirki kariere ostal brez točk.

Hamilton (Mercedes), ki si je že prej zagotovil peti naslov svetovnega prvaka, je vodstvo prevzel v 33. krogu (od 55), ko je imel postanek takrat vodilni Daniel Ricciardo (Red Bull).

Britanec je v letošnji sezoni svetovnega prvenstva dobil kar enajst od 21 dirk, torej več kot polovico.

Drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel (Ferrari), tretji pa je bil kljub težavam z dirkalnikom Max Verstappen (Red Bull). Četrto mesto je osvojil Ricciardo, petega pa lanski zmagovalec Abu Dabija Valtteri Bottas (Mercedes), ki je štartal z drugega mesta, a je imel zelo slabo dirko.

Že v prvem krogu se je zgodila spektakularna nesreča, s steze je zletel Nico Hülkenberg. Dirkalnik se je prevračal, k sreči pa se nemški dirkač ni poškodoval. Na stezo je zapeljal varnostni avto.

Dirka je bila še zadnja v karieri dvakratnega svetovnega prvaka Fernanda Alonsa, ki na enajstem mestu ni osvojil točk.

VN Abu Dabija (55 krogov): 1. L. HAMILTON Mercedes 1:39:40,382 2. S. VETTEL Ferrari +2,581 3. M. VERSTAPPEN Red Bull 12,706 4. D. RICCIARDO Red Bull 15,379 5. V. BOTTAS Mercedes 47,957 6. C. SAINZ Renault 1:12,548 7. C. LECLERC Sauber 1:30,789 8. S. PEREZ Racing Point 1:31,275 9. R. GROSJEAN Haas 1 krog 10. K. MAGNUSSEN Haas 1 krog 11. F. ALONSO McLaren 1 krog Svetovno prvenstvo (21/21), dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes 408 2. S. VETTEL Ferrari 322 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 251 4. M. VERSTAPPEN Red Bull 249 5. V. BOTTAS Mercedes 247 6. D. RICCIARDO Red Bull 170 7. N. HÜLKENBERG Renault 69 8. S. PEREZ Racing Point 62 9. K. MAGNUSSEN Haas 56 10. C. SAINZ Renault 53 Moštva: 1. MERCEDES 655 2. FERRARI 571 3. RED BULL 419 4. RENAULT 122 5. HAAS FERRARI 93 6. McLAREN 62 7. RACING POINT 52 8. SAUBER 48

T. O.