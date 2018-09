Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton in Kimi Räikkönen. Foto: EPA Kimi si je ustvaril izjemno kariero. V čast mi je bilo dirkati proti njemu. Res je ledeno-hladen. Pred njim je še veliko dirkaških let. Kot da se ne bi staral. Ne vem, kaj je s Finci. Morda je vse to zaradi savn in ledu. Lewis Hamilton Räikkönen je vrhunec dosegel na sklepni dirki sezone leta 2007, ko je z zmago v Interlagosu in ugodnim razpletom dirke za pičlo točko izmaknil naslov svetovnega prvaka dirkačema McLarna, Fernandu Alonsu in Lewisu Hamiltonu. Foto: EPA Sorodne novice Hamiltonu taktična bitka na "Ferrarijevem dvorišču" Räikkönen in Vettel izrinila Hamiltona s prvega mesta Dodaj v

Hamilton: Formula ena bo pogrešala Räikkönena

Ledeno-hladni Finec utegne končati kariero v formuli ena

4. september 2018 ob 11:36

Monza - MMC RTV SLO

Finski dirkač Kimi Räikkönen kljub odlični predstavi na nedeljski dirki F1 za VN Italije v Monzi še vedno nima zagotovljenega sedeža pri Ferrariju za novo sezono.

Räikkönen, zadnji Ferrarijev dirkaški svetovni prvak - naslov je osvojil na dramatičen način leta 2007 -, si je v soboto privozil 'pole' v kvalifikacijah, v nedeljo pa bo slabši taktiki njegovega moštva sicer dolgo vodil, na koncu pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom na 'domači' dirki v Monzi.

Zmagal je Lewis Hamilton, ki je v zaključku dirke zavoljo poznejšega postanka s precej manj obrabljenimi gumami švignil v vodstvo in ga zadržal do ciljne črte. To je bila zanj že 68. zmaga v kraljici motošporta. Zagotovo ena izmed slajših, saj je strl srca italijanskih ljubiteljev formule ena, ki na zmago na 'svoji' dirki čakajo že vse od leta 2010.

Šport ga bo zelo pogrešal

Räikkönen, ki je nazadnje v elitnem razredu motošporta slavil na uvodni dirki sezone 2013 v Melbournu, se je letos znašel pod plazom kritik, čeprav še vedno niza zelo dobre rezultate. Vse glasnejše so govorice, da ga bo v novi sezoni v ferrariju zamenjal mladi Charles Leclerc, ki je letos ljubitelje formule ena opozoril z izjemnimi predstavami v nekonkurenčnem sauberju. "Bom pogrešal Kimija? Težko je govoriti o tem, ali boš koga pogrešal ali ne. Vsekakor pa mislim, da ga bo ta šport zelo pogrešal," je uvodoma sedmi sili dejal Hamilton, ki je v Italiji sicer precej nepriljubljen.

Dirkal je kot Kimi

Štirikratni svetovni prvak je priznal, da je v mladosti preigral veliko videoigric. "Nikoli nisem zanikal, da sem ljubitelj računalniških iger. V mladosti sem jih veliko preigral, vselej pa sem dirkal kot Kimi v mclarnu. Predstavljal sem si, da sem jaz tisti, ki dirka," je priznal 33-letnik in nadaljeval: "Spomnim se, ko sem prvič sedel v mclaren. Bil je nastavljen po Kimijevem okusu. Teh nastavitev se spomnim, kot da bi se zgodilo včeraj. Bilo je super, saj menim, da dirkava podobno. V dirkalniku z njegovimi nastavitvami mi je bilo zelo udobno."

Leta 2007 za pičlo točko izgubil naslov

Hamilton je v formulo ena prodrl v sezoni 2007, že v prvem letu se je boril za naslov svetovnega prvaka, odločitev o prvaku pa je po troboju med Hamiltonom, Räikkönenom in Fernandom Alonsom padla prav na zadnji dirki sezone v Interlagosu - svetovni prvak je za pičlo točko postal ledeno-hladni Finec, po mnenju številnih eden najbolj talentiranih dirkačev formule ena vseh časov. "Kimi si je ustvaril izjemno kariero. V čast mi je bilo dirkati proti njemu. Res je ledeno-hladen. Pred njim je še veliko dirkaških let. Kot da se ne bi staral. Ne vem, kaj je s Finci. Morda je vse to zaradi savn in ledu," se je za konec še pošalil Hamilton, ki ima v letošnji sezoni v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena 30 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Sebastianom Vettlom.

Mitja Lisjak