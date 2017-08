Hamilton izenačil Schumacherjev rekord

Vettel podaljšal sodelovanje s Ferrarijem

26. avgust 2017 ob 13:46,

zadnji poseg: 26. avgust 2017 ob 15:42

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je bil najhitrejši v kvalifikacijah pred nedeljsko dirko za VN Belgije v Spa-Francorchampsu. Hamilton je s tem izenačil rekord Michaela Schumacherja po številu najboljših štartnih položajev - 68.

Hamilton je za 24 stotink prehitel vodilnega v svetovnem prvenstvu Nemca Sebastiana Vettla (Ferrari), medtem ko je bil tretji Finec Valtteri Bottas (Mercedes). Sledita Finec Kimi Räikkönen (Ferrari) in Nizozemec Max Verstappen (Red Bull). Dirka bo v nedeljo ob 14.00.

Na dopoldanskem prostem treningu sta bila najhitrejša ferrarija. Räikkönen je postavil najboljši čas, drugi je bil Vettel, ki je za las prehitel Hamiltona, glavnega tekmeca v boju za naslov svetovnega prvaka. Anglež za Nemcem devet dirk pred koncem zaostaja 14 točk.

Vettel v Ferrariju do leta 2020

Štirikratni svetovni prvak formule ena Vettel bo še naprej sedel za volanom ferrarija. S slovitim "poskočnim konjičkom" je podaljšal pogodbo do konca leta 2020. Že v petek sta se odvetnika obeh strani še dogovarjala o zadnjih podrobnostih, v soboto pa so pri rdečih iz Maranella že napovedali podaljšanje pogodbe s 30-letnim dirkačem. Vettel, zmagovalec 46 dirk, za Ferrari dirka od leta 2015, prej pa je vozil za Sauber, Toro Rosso in Red Bull.

VN BELGIJE, Spa Francorchamps

Kvalifikacije/štartna mesta: 1. L. HAMILTON Mercedes 1:42,553 2. S. VETTEL Ferrari +0,242 3. V. BOTTAS Mercedes 0,541 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,717 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,827 6. D. RICCIARDO Red Bull 1,310 7. N. HÜLKENBERG Renault 2,429 8. S. PEREZ Force India 2,691 9. E. OCON Force India 2,816 10. J. PALMER Renault

Tretji prosti trening: 1. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1:43,916 2. S. VETTEL Ferrari +0,197 3. L. HAMILTON Mercedes 0.198 4. M. VERSTAPPEN Red Bull 1,118 5. V. BOTTAS Mercedes 1,314 6. D. RICCIARDO Red Bull 1,370 7. J. PALMER Renault 1,575 8. S. PEREZ Force India 1,941 9. C. SAINZ Toro Rosso 2,025 10. F. ALONSO McLaren 2,144

