Hamilton s 408 točkami popravil rekord Vettla

Britanski dirkač dobil več kot polovico letošnjih dirk

25. november 2018 ob 13:01,

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 15:59

Abu Dabi - MMC RTV SLO, STA

Epilog sezone formule ena v Abu Dabiju je prinesel 73. zmago Lewisa Hamiltona, Fernando Alonso pa je na zadnji dirki kariere ostal brez točk.

Hamilton (Mercedes) je vodstvo prevzel v 33. krogu (od 55), ko je imel postanek takrat vodilni Daniel Ricciardo (Red Bull). Britanec je v letošnji sezoni svetovnega prvenstva dobil kar enajst od 21 dirk, torej več kot polovico. S 408 točkami je postal prvi dirkač, ki je v eni sezoni zbral več kot 400 točk. Prejšnji rekord je imel Sebastian Vettel (397 iz leta 2013), ki je tako danes kot v celotni sezoni osvojil drugo mesto.

Tretje mesto je kljub težavam z dirkalnikom na zadnji dirki sezone osvojil Max Verstappen (Red Bull), četrti je bil Ricciardo, peti pa lanski zmagovalec Abu Dabija Valtteri Bottas (Mercedes), ki je štartal z drugega mesta, a je imel zelo slabo dirko.

"Super, pozna se, da smo trdo delali celotno sezono. Vedno smo dali vse od sebe, mislim pa, da si tudi Sebastian zasluži čestitke za dober boj," je povedal Hamilton. Vettel je vrnil komplimente: "Prvak je prvak, jaz pa sem danes res užival v dirki. Za nami je dolgo leto, veliko dirk je bilo, zdaj pa moramo misli že usmeriti naprej. Upam, da se bomo vrnili še boljši in hitrejši."

Že v prvem krogu se je zgodila spektakularna nesreča, zaradi katere je moral "na delo" varnostni avtomobil: s steze je po trčenju z Romainom Grosjeanom namreč zletel Nico Hülkenberg. Njegov dirkalnik se je prevračal in obvisel na zaščitni ogradi, obrnjen s kolesi v zraku. K sreči se nemški dirkač ni poškodoval, pokazal pa je kar nekaj smisla za humor, saj je izjavil: "Tukaj visim kot krava, za mano se pa kadi. Ali bi me spravili ven?"

Ker je bilo prvenstvo tako med dirkači (petič Hamilton) kot med moštvi (petič Mercedes) že prej odločeno, je bil v središču pozornosti Fernando Alonso. Dirka je bila namreč še zadnja v karieri dvakratnega svetovnega prvaka, ki na enajstem mestu ni osvojil točk.

Kimi Räikkönen je ob slovesu od Ferrarija zaradi okvare motorja odstopil v sedmem krogu.

VN Abu Dabija (55 krogov): 1. L. HAMILTON Mercedes 1:39:40,382 2. S. VETTEL Ferrari +2,581 3. M. VERSTAPPEN Red Bull 12,706 4. D. RICCIARDO Red Bull 15,379 5. V. BOTTAS Mercedes 47,957 6. C. SAINZ Renault 1:12,548 7. C. LECLERC Sauber 1:30,789 8. S. PEREZ Racing Point 1:31,275 9. R. GROSJEAN Haas 1 krog 10. K. MAGNUSSEN Haas 1 krog 11. F. ALONSO McLaren 1 krog Svetovno prvenstvo (21/21), dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes 408 2. S. VETTEL Ferrari 322 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 251 4. M. VERSTAPPEN Red Bull 249 5. V. BOTTAS Mercedes 247 6. D. RICCIARDO Red Bull 170 7. N. HÜLKENBERG Renault 69 8. S. PEREZ Racing Point 62 9. K. MAGNUSSEN Haas 56 10. C. SAINZ Renault 53 Moštva: 1. MERCEDES 655 2. FERRARI 571 3. RED BULL 419 4. RENAULT 122 5. HAAS FERRARI 93 6. McLAREN 62 7. RACING POINT 52 8. SAUBER 48

