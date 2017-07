Hamilton: Sem mož beseda

"Obljubil sem, da bom vrnil 3. mesto Valtteriju Bottasu, če mi ne bo uspelo prehiteti ferrarijev. To sem tudi storil," je po dirki F1 za VN Madžarske dejal Lewis Hamilton.



Na Hungaroringu je Ferrari drugič letos dosegel dvojno zmago, potem ko sta Vettel in Räikkönen prvi dve mesti zasedla v Monte Carlu. Dirkalnika iz Maranella sta bila ves čas v ospredju. Na progi, kjer je težko prehitevati, sta večino dela opravila že v sobotnih kvalifikacijah.

Vettel si je lahko oddahnil

Še najbolj se je na koncu smejalo Sebastianu Vettlu, ki pa je imel med dirkanjem ogromno težav s krmiljenjem svojega ferrarija, ki mu ga je ves čas zanašalo v levo. Nemec je priznal, da se je moral zelo potruditi za zmago, saj mu je finski moštveni kolega ves čas dihal za vrat. "To je bila zelo težka dirka. Od treh, štirih krogov, potem ko je s steze zavil varnostni avtomobil, dalje sem imel polne roke dela. Nekaj je bilo narobe. Ne vem, kaj. Toda dirkalnik mi je začelo zanašati. Iz kroga v krog se je položaj slabšal, na koncu sem se moral izogibati še robnikom," je priznal štirikratni svetovni prvak, ki ima v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena zdaj 14 točk naskoka pred Hamiltonom.

"Na koncu se je stvar malce izboljšala in upal sem, da bom zadnje kroge lahko odpeljal malo bolj sproščeno, a osredotočen sem moral ostati do ciljne črte. Presrečen sem," je še dodal.

Räikkönen: Dirkanje je bilo pošteno

Malce manj je bil zadovoljen Kimi Räikkönen, ki ima - kot je to že v navadi - v Budimpešti eno najglasnejših podpor s tribun. Tudi tokrat njegovi navijači niso razočarali, upali so, da bo Fincu uspelo celo zmagati, a se je moral svetovni prvak iz leta 2007 zadovoljiti z drugim mestom. "Dirkali smo za prvi dve mesti. Lahko se pritožujem le nad samim seboj in svojo predstavo v sobotnih kvalifikacijah (zasedel je 2. mesto, op. a.). Zaradi tega nisem imel najboljših možnosti za zmago. Vseeno je bil dirkalnik zelo hiter. Z moštvom smo imeli svoje načrte, dirkanje je bilo popolnoma pošteno," je dejal Räikkönen, ki so mu nekateri celo očitali, da Vettla ob koncu dirke ni želel izzvati za zmago zaradi prisotnosti Ferrarijevega predsednika Sergia Marchionneja. "Vseeno je, ali je predsednik tu ali ne. Če sem iskren, ga nisem niti videl, razen z odra za zmagovalce," je v svojem slogu dejal 37-letnik.

Bottas hvaležen Hamiltonu

Dirka je bila zanimiva tudi za Mercedes. Med madžarsko preizkušnjo je Valtteri Bottas dobil moštveni ukaz, naj predse spusti Hamiltona, ki naj bi v zaključku dirke napadel ferrarija in poskušal doseči vsaj drugo mesto. To mu naposled ni uspelo, na koncu je Britanec športno vrnil uslugo Fincu, ki se je še na peti dirki zapored uvrstil na oder za zmagovalce. "Lewisu bi se rad zahvalil, ker je držal obljubo. Škoda za današnji izkupiček. Imeli smo hiter dirkalnik, a zaradi štartnih položajev nismo uspeli poseči po višjih mestih," je povedal Bottas in priznal: "Ferrarija sta bila zelo močna na najmehkejši različici gum. Nato so se pri Sebastianu pojavile težave s krmiljenjem, kar je vse skupaj naredilo zelo zanimivo. Toda na koncu se nam ni izšlo v boju za višja mesta."

Hamilton vrnil uslugo

Lewis Hamilton si je zagotovo želel uvrstitve na oder za zmagovalce in malce večji izkupiček točk iz Budimpešte, a moral je izpolniti obljubo in vrniti 3. mesto moštvenemu kolegu. Kdo ve, ali bo to na koncu celo odločalo o naslovu svetovnega prvaka! "V skupnem seštevku imam zdaj manj točk, a sem mož beseda. Obljubil sem, da bom vrnil 3. mesto Valtteriju, če mi ne bo uspelo prehiteti ferrarijev. To sem tudi storil," je povedal Britanec, ki ni vedel za Vettlove težave s krmiljenjem, bil je prepričan, da ferrarija počasneje dirkata zaradi ohranjanja gum. "Ko sem prehitel Valtterija, sem storil vse, a tudi meni so se začele gume zelo obrabljati, zato višja uvrstitev ni bila možna," je še povedal trikratni svetovni prvak.

Verstappen pokvaril dan Red Bullu

Veliko so si od dirke obetali tudi pri Red Bullu, a sta za trk že v drugem zavoju uvodnega kroga poskrbela Max Verstappen in Daniel Ricciardo. Pravzaprav je bil vsega kriv Nizozemec, ki je trčil v moštvenega kolega, ko mu je zablokiralo kolesa. Ricciarda je v četrtem zavoju obrnilo, svoj dirkalnik je moral parkirati na stezi. "Seveda si tega nihče ne želi," je po dirki dejal Verstappen, ki ga je zaradi trka doletel 10-sekundni postanek v boksih. "Dirko sem začel kar dobro, nato pa me je Bottas skoraj izrinil s steze. Oba sva se borila v drugem zavoju, zavrl sem zelo pozno, zablokiralo mi je gume, od tedaj sem bil popolnoma nemočen. Skušal sem se izogniti Danielu, a to ni bilo mogoče. Nikoli ne želim trčiti v dirkača, še posebej ne v moštvenega kolega, s katerim imam tako dober odnos. Danielu bi se rad za vse skupaj opravičil, prav tako tudi ekipi, saj bi lahko osvojili kar nekaj točk," je priznal mladenič in pojasnil, da se bo z Ricciardom pogovoril in rešil zadevo na štiri oči.

Karavana formule ena je zdaj na poletnih počitnicah, dirkalniki bodo naslednjič zahrumeli v Spa-Francorchampsu, kjer bo 27. avgusta na sporedu dirka za VN Belgije.

