Hamilton v dežju do 78. "pole positiona"

Dirka bo v nedeljo

25. avgust 2018 ob 16:26

Spa Francorchamps - MMC RTV SLO, STA

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) bo nedeljsko dirko svetovnega prvenstva formule 1 za VN Belgije v Spa Francorchampsu začel s prvega štartnega mesta. Branilec naslova je bil najhitrejši v današnjih deževnih kvalifikacijah. Z drugega mesta bo začel Nemec Sebastian Vettel (Ferrari), ki v skupnem seštevku zaostaja za 24 točk za Britancem.

Za 33-letnega Hamiltona je to že 78. "pole position", tokrat je bil 0,726 sekunde hitrejši od Vettla. Tretje in četrto mesto v kvalifikacijah sta nekoliko presenetljivo osvojila Francoz Esteban Ocon in Mehičan Sergio Perez (oba Force India). Ferrariju vsi trije prosti treningi

Vettel (Ferrari) je bil najhitrejši na tretjem prostem treningu pred nedeljsko veliko nagrado Belgije v Spa Francorchampsu. Drugi je bil njegov moštveni kolega Finec Kimi Räikkönen, medtem ko sta tretje in četrto mesto zasedla Mercedesova dirkača, Britanec Lewis Hamilton in Finec Valtteri Bottas. Ferrari je tako dobil vse tri proste treninge, dvakrat je bil najboljši Vettel, enkrat pa Räikkönen. Dirka se bo v nedeljo začela ob 15. uri.

FORMULA ENA SVETOVNO PRVENSTVO VN BELGIJE, Spa Francorchamps Izidi kvalifikacij/št. mesta: 1. L. HAMILTON Mercedes 1:58,179 2. S. VETTEL Ferrari +0,726 3. E. OCON Force India 3,672 4. S. PEREZ Force India 3,715 5. R. GROSJEAN Haas 3,943 6. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 4,492 7. M. VERSTAPPEN Red Bull 4,590 8. D. RICCIARDO Red Bull 4,760 9. K. MAGNUSSEN Haas 6,754 10. V. BOTTAS Mercedes brez časa Dirka bo v nedeljo ob 15. uri. Prvi prosti trening: 1. S. VETTEL Ferrari 1:44,358 2. M. VERSTAPPEN Red Bull +0,151 3. L. HAMILTON Mercedes 0,318 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,360 5. V. BOTTAS Mercedes 0,366 6. D. RICCIARDO Red Bull 1,200 7. E. OCON Force India 1,428 8. N. HÜLKENBERG Renault 1,593 9. S. PEREZ Force India 1,811 10. C. SAINZ Renault 1,852 Drugi prosti trening: 1. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1:43,355 2. L. HAMILTON Mercedes +0,168 3. V. BOTTAS Mercedes 0,448 4. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,691 5. S. VETTEL Ferrari 0,774 6. D. RICCIARDO Red Bull 0,895 7. S. PEREZ Force India 1,307 8. C. SAINZ Renault 2,126 9. M. ERICSSON Sauber 2,182 10. C. LECLERC Sauber 2,267 Tretji prosti trening: 1. S. VETTEL Ferrari 1:42,661 2. K. RÄIKKÖNEN Ferrari +0,063 3. L. HAMILTON Mercedes 0,137 4. V. BOTTAS Mercedes 0,803 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 1,387 6. D. RICCIARDO Sauber 1,818 7. C. LECLERC Renault 2,302 8. S. PEREZ Force India 2,680 9. N. HÜLKENBERG Renault 2,803 10. E. OCON Force India 2,824

