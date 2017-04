Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je v Šanghaju slavil že petič, tokratna zmaga je že njegova 54. v svetovnem prvenstvu. V seštevku letošnje sezone se je na vrhu izenačil s Sebastianom Vettlom. Foto: Reuters Hamilton si je v soboto zagotovil najboljši štartni položaj in na dirki vodil od štarta do cilja. Foto: Reuters Sorodne novice Hamilton pol sekunde hitrejši kot Schumacher leta 2004 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hamilton v Šanghaju zanesljivo vodil od štarta do cilja

Vettel navdušil s prehitevanji

9. april 2017 ob 08:03,

zadnji poseg: 9. april 2017 ob 09:44

Šanghaj - MMC RTV SLO

Lewis Hamilton je zanesljivo dobil dirko formule ena za VN Kitajske, s čimer je na vrhu skupnega seštevka ujel Sebastiana Vettla, ki je bil v Šanghaju drugi.

Čeprav je Hamilton v mercedesu vodil od štarta do cilja, je bila druga preizkušnja sezone svetovnega prvenstva zelo zanimiva, pomembne pa so bile predvsem odločitve, kdaj na postanek in kakšne pnevmatike izbrati. Štart je bil namreč še v dežju, v nadaljevanju pa je bilo oblačno in steza se je hitro posušila. V uvodnem delu dirke je bil ob tem dvakrat na stezi še varnostni avtomobil.

Vettel (Ferrari) je šel prvi v "bokse" po gume za suho stezo in dobil najtršo različico pnevmatik, pri čemer je z drugega mesta zdrsnil na šestega, a se tudi z nekaj mojstrskimi prehitevanji spet povzpel tik pod vrh. Odličen je bil Max Verstappen (Red Bull), ki je dirko začel s 16. mesta, a se hitro prebil v ospredje in bil na koncu v boju za tretje mesto uspešnejši od moštvenega kolena Daniela Ricciarda.

Kimi Räikkönnen (Ferrari) je bil peti, pri čemer se je precej pritoževal nad svojim dirkalnikom. Kar nekaj težav je imel tudi Valtteri Bottas, ki je končal na šestem mestu. Carlos Sainz, edini, ki je dirko začel na gumah za suho stezo, je presenetil s sedmim mestom.

Izidi VN Kitajske

56 krogov (305,066 km): 1. L. HAMILTON Mercedes 1:37:36,160 2. S. VETTEL Ferrari +6,250 3. M. VERSTAPPEN Red Bull 45,192 4. D. RICCIARDO Red Bull 46,035 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 48,076 6. V. BOTTAS Mercedes 48,808 7. C. SAINZ Toro Rosso 1:12,893 8. K. MAGNUSSEN Haas 1 krog 9. S. PEREZ Force India 1 krog 10. E. OCON Force India 1 krog 11. R. GROSJEAN Haas 1 krog 12. N. HÜLKENBERG Renault 1 krog Odstop: Stroll, Giovinazzi, Vandoorne, Kvjat, Alonso. Najhitrejši krog: Hamilton 1:36,711

Stanje v svetovnem prvenstvu (2/20)

Dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes 43 . S. VETTEL Ferrari 43 3. M. VERSTAPPEN Red Bull 25 4. V. BOTTAS Mercedes 23 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 22 6. D. RICCIARDO Red Bull 12 7. C. SAINZ Toro Ross 10 8. F. MASSA Williams 8 9. S. PEREZ Force India 8 10. K. MAGNUSSEN Haas 4 Moštva: 1. MERCEDES 66 2. FERRARI 65 3. RED BULL 37 4. TORO ROSSO 12 5. FORCE INDIA 10 6. WILLIAMS 8

Tomaž Okorn