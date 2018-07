Poudarki Bottas po dveh incidentih ob koncu z 2. padel na 5. mesto Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Na poletne počitnice gre Hamilton z lepim vodstvom v skupnem seštevku, kar bodo pri Mercedesu brez dvoma znali pošteno proslaviti. Foto: Reuters Lewis Hamilton je na Hungaroringu pridirkal do 67. zmage v karieri, že šeste za VN Madžarske, pri čemer ima Britanec progo pri Budimpešti za svojo najljubšo. Foto: Reuters Valtteri Bottas je na koncu naredil dve neumnosti, zaradi česar je s stopničk zdrsnil na 5. mesto, a jo je odnesel brez dodatne kazni. Posledično se je Ferrari v konstruktorskem seštevku Mercedesu približal le na 10 točk. Foto: Reuters Daniel Ricciardo se je z 12. mesta na štartu prebil vse do 4. mesta in bil dirkač, ki je največ pridobil na dirki. Foto: Reuters Sorodne novice Hamilton na Hungaroringu do najboljšega izhodišča Force India kljub prisilni poravnavi dirka za VN Madžarske Vettel postavil najhitrejši čas petkovih treningov Dodaj v

Hamilton v svoji Budimpešti utrdil skupno vodstvo

Sledi enomesečni poletni premor, naslednja dirka - Spa

29. julij 2018 ob 14:57,

zadnji poseg: 29. julij 2018 ob 16:51

Budimpešta - MMC RTV SLO

Na VN Madžarske je suvereno zmagal Lewis Hamilton, ki je na Hungaroringu pred petimi leti osvojil prvo zmago za moštvo Mercedes, s katerim se je na 12. dirki sezone 2018 dodobra utrdil v vodstvu svetovnega prvenstva formule ena.

V skupnem seštevku ima Hamilton po drugi zaporedni in skupno peti zmagi leta z vstopom v drugo polovico sezone zdaj 24 točk prednosti pred drugouvrščenim Sebastianom Vettlom, medtem ko Kimi Räikkönen zaostaja že za 67 točk. V svetu formule ena sledi enomesečni poletni premor, zadnji konec tedna v avgustu je na sporedu VN Belgije v Spa Francorchampsu.

Vročina ga ni ubila, boji pa se slavja

"Čudovit dan, odličen avtomobil. Moštvo je opravilo izredno delo, to smo dosegli, ker nas je Ferrari tako priganjal na prostih treningih. Močno sem se potil. Bilo je izredno vroče in fizično zahtevno, a mi je uspelo držati ritem. Zdaj me bo pa slavje z moštvom ubilo ..." se je smejalo Hamiltonu, ki je brez napake odvozil kvalifikacije in celotno dirko. Kakšnih večjih počitniških načrtov vodilni v svetovnem prvenstvu nima: "Nisem ravno tip za na plažo. Ostal bom dejaven in bom treniral ter se pripravljal za drugi del sezone."

Vettel poskusil z drugačno taktiko

Zmagovalec deževnih sobotnih kvalifikacij Lewis Hamilton (Mercedes) je najhitreje potegnil na štartu in je vodil vse do prvega postanka v boksih v 26. krogu. Nemec Sebastian Vettel (Ferrari) je takoj prehitel moštvenega kolega Kimija Räikkönena, pozneje je ob menjavi gum prehitel še Valtterija Bottasa (Mercedes) in z drugačno taktiko postankov kot vodilni dolgo vztrajal na progi. A v 40. krogu je šel Vettel na menjavo gum, na stezo pa se je vrnil tik za Bottasom na 3. mesto, vodstvo je znova prevzel Hamilton, ki do konca ni dal zasledovalcem najmanjšega upanja na preobrat.

Junak dirke Ricciardo: z 12. do 4. mesta

Iz ozadja se je neutrudno naprej prebijal Daniel Ricciardo (Red Bull), ki se je z 12. štartnega mesta z napadalno vožnjo zavihtel vse do 4. mesta. Avstralec je na prvih gumah vztrajal vse do 45. kroga, iz boksov se mu je uspelo vrniti na 5. mesto in tako je potrdil pravilnost tvegane taktike.

Bottas poskrbel za dramo ob koncu

V končnici je Hamilton pobegnil Vettlu, razvil pa se je boj za preostale stopničke, kjer sta oba rdeča konjička Vettel in Räikkönen prehitela Bottasa, ki se je na izrabljenih gumah komaj še držal ceste v ovinkih, zaradi česar je zakrivil dva incidenta v zadnjih krogih. Najprej je ob branjenju 2. mesta trčil ob Vettla, poškodoval avtomobil, kar sta oba Ferrarija s pridom izkoristila.

Iz ozadja je pridivjal še razpoloženi Ricciardo, ga skušal prehiteti po zunanji strani, pustil več kot dovolj prostora Fincu, ki pa je zadel še Avstralca. V zadnjem krogu je bilo Bottasu naročeno, da prepusti 4. mesto Ricciardu, saj je bil krivec za oba incidenta, a ga naknadno niso dodatno kaznovali.

Za najboljšo peterico so se zvrstili še Pierre Gasly (Toro Rosso), Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (McLaren), nekdanji svetovni prvak je prav danes praznoval 37. rojstni dan, ter Carlos Sainz (Toro Rosso) in Romain Grosjean (Haas).

Srebrni vrnili udarec rdečim

Že v 2. krogu je odstopil Charles Leclerc, kmalu se mu je zaradi težav z motorjem pridružil še Max Verstappen, v zaključku dirke je predčasno končal še Belgijec Stoffel Vandoorne zaradi težav z menjalnikom. Lani sta na Hungaroringu za dvojno zmago Ferrarija poskrbela Vettel in Räikkönen, na odru za zmagovalce se jima je pridružil še Bottas (Mercedes).

Dirka za VN Madžarske, Budimpešta

Končni vrstni red (70 krogov): 1. L. HAMILTON Mercedes 1:37:16,427 2. S. VETTEL Ferrari +17,123 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 20,101 4. D. RICCIARDO Red Bull 46,419 5. V. BOTTAS Mercedes 50,000 6. P. GASLY Toro Rosso 1:13,273 7. K. MAGNUSSEN Haas 1 krog 8. F. ALONSO McLaren 1 krog 9. C. SAINZ Renault 1 krog 10. R. GROSJEAN Haas 1 krog 11. B. HARTLEY Toro Rosso 1 krog 12. E. OCON Force India 1 krog 13. N. HULKENBERG Renault 1 krog 14. S. PEREZ Force India 1 krog Odstop: Verstappen, Leclerc, Vandoorne.



SKUPNI VRSTNI RED (12/21)

Dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes 213 2. S. VETTEL Ferrari 189 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 146 4. V. BOTTAS Mercedes 132 5. D. RICCIARDO Red Bull 118 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 105 7. N. HÜLKENBERG Renault 52 8. K. MAGNUSSEN Haas 45 9. F. ALONSO McLaren 44 10. S. PEREZ Force India 30 C. SAINZ Renault 30

Moštva: 1. MERCEDES 345 2. FERRARI 335 3. RED BULL 223 4. RENAULT 82 5. HAAS FERRARI 66 6. FORCE INDIA 59 7. McLAREN 52 8. TORO ROSSO 28

M. L., To. G.