Hamilton zlahka do nove zmage v Barceloni

Ferrari s taktiko znova brcnil v temo

13. maj 2018 ob 15:10,

zadnji poseg: 13. maj 2018 ob 17:24

Barcelona - MMC RTV SLO

Lewis Hamilton je brez večjih težav dobil dirko F1 za VN Španije v Barceloni. Za dvojno zmago Mercedesa je z drugim mestom poskrbel Valtteri Bottas.

Mercedesa, ki sta blestela na prostih treningih in v kvalifikacijah, ničesar nista prepustila naključju. Hamilton je vodil tako rekoč od začetka do konca dirke, le po postanku je moral Britanec za nekaj krogov vodstvo prepustiti tretjeuvrščenemu Maxu Verstappnu. Tudi Bottas, ki je imel v Azerbajdžanu veliko smole, se je razmeroma lahko uvrstil na oder za zmagovalce.

Nekoliko bolj se je moral potruditi Verstappen, da je v zaključku za seboj zadržal Sebastiana Vettla, ki je s svojim moštvom uvrstitev na oder za zmagovalce zapravil z izborom napačne taktike – drugim postankom.

Varnostni avtomobil že v prvem krogu

Hamilton je dirko začel odlično, zadržal je vodilni položaj, nekoliko slabše se je odrezal njegov moštveni kolega Bottas, ki je v prvem zavoju izgubil boj za drugo mesto proti Vettlu. Nemec je Finca prehitel po zunanji strani, na četrto mesto je zapeljal Räikkönen. Vseeno je že takoj zatem na stezo zapeljal varnostni avtomobil, ko je Romain Grosjean izgubil nadzor nad svojim dirkalnikom, vanj pa sta se zaletela še Nico Hülkenberg in Pierre Gasly. Za Grosjeanom ni najboljše obdobje, Francoz v zadnjem času dela veliko napak. Na prejšnji dirki v Azerbajdžanu je za varnostnim avtomobilom trčil v zaščitno ogrado, tokrat je po lastni neumnosti odstopil že v prvem zavoju. Varnostni avtomobil se je umaknil v 7. krogu.

Rahlo počasnejši postanek Bottasa

V naslednjih krogih je Hamilton dirkal brezhibno, iz kroga v krog je višal prednost pred Vettlom, ta je po 17 krogih znašala že sedem sekund, zato so se pri Ferrariju odločili za prvi postanek. Vettel se je na stezo vrnil na sedmo mesto, 30 sekund za vodilnim. Medtem sta mercedesa blestela na mehki različici gum, prvi je v bokse zavil Bottas, in sicer v 20. krogu. Pri Mercedesu so ubrali pravo taktiko, a zaradi počasnejšega postanka – ta je bil dobro sekundo in pol počasnejši kot sicer – je Bottas ob vrnitvi na stezo izgubil boj z Vettlom.

V 25. krogu je drugo točkovno ničlo v letošnji sezoni, prvo po dirki v Bahrajnu, vknjižil Räikkönen, ki je moral zaradi izgube moči motorja svoj ferrari odpeljati v garažo.

Verstappen zadržal Hamiltona za seboj

Hamilton je postanek opravil v 26. krogu, na stezo pa se mu ni uspelo vrniti v vodstvo, tega je zasedel Verstappen, ki mu je Britanca do postanka deset krogov pozneje uspelo zadržati za seboj. Ko sta oba red bulla zavila v bokse, se je izrisala prava slika: vodil je Hamilton, pred drugouvrščenim Vettlom je imel 10 sekund prednosti, Bottas je zaostajal za 12 sekund.

Vettel z drugim postankom brcnil v temo

Vettel se je v času virtualnega varnostnega avtomobila v 41. krogu odločil še za en postanek, s čimer so pri Ferrariju izgubili dve mesti, a so vse stavili na zaključek dirke, v katerem bi bil njihov dirkač z manj obrabljenimi gumami hitrejši. Tveganje se jim ni obneslo, Heppenheimčan se je do konca dirke za tretje mesto boril z Verstappnom, ki pa je storil vse, da je zadržal mesto na odru za zmagovalce. Poceni izgubljene dragocene točke Nemca v boju za naslov svetovnega prvaka.



Dirka za VN Španije, Barcelona

Končni vrstni red (66/66): 1. L. HAMILTON Mer. 1:35:29,972 2. V. BOTTAS Mercedes +20,593 3. M. VERSTAPPEN Red Bull 26,873 4. S. VETTEL Ferrari 27,584 5. D. RICCIARDO Red Bull 50,058 6. K. MAGNUSSEN Haas 1 krog 7. C. SAINZ Renault 1 krog 8. F. ALONSO McLaren 1 krog 9. S. PEREZ F. India 2 kroga 10. C. LECLERC Sauber 2 kroga 11. L. STROLL Williams 2 kroga 12. B. HARTLEY T. Rosso 2 kroga 13. M. ERICSSON Sauber 2 kroga 14. S. SIROTKIN Williams 3 krogi Odstop: Grosjean, Hülkenberg, Gas- ly, Räikkonen, Ocon, Van- doorne

Skupni vrstni red, dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes 95 2. S. VETTEL Ferrari 78 3. V. BOTTAS Mercedes 58 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 48 5. D. RICCIARDO Red Bull 47 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 33 7. F. ALONSO McLaren 32 8. N. HÜLKENBERG Renault 22 9. K. MAGNUSSEN Haas 19 10. C. SAINZ Renault 19 Moštva: 1. MERCEDES 153 5. McLAREN 40 2. FERRARI 126 6. HAAS 19 3. RED BULL 80 7. FORCE INDIA 16 4. RENAULT 41 8. TORO ROSSO 13

M. L.