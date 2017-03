Hamiltonu se je želja po naslovu prvaka podvojila

Britanec v boju za četrti naslov svetovnega prvaka

28. marec 2017 ob 12:00

"Postal sem zelo discipliniran. Veliko bolje treniram, pazim na svojo dieto, veliko spim," je sedmi sili zaupal Lewis Hamilton, ki letos upa na četrti naslov svetovnega prvaka v formuli ena.

Trikratni svetovni prvak v formuli ena je v prejšnji sezoni sicer dosegel zmago več od moštvenega kolega Nica Rosberga, ki pa je kljub vsemu po zadnji dirki v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo vodil za 5 točk in tudi osvojil naslov prvaka.

Takoj zatem je Rosberg - kar nekoliko šokantno - naznanil konec kariere, s čimer se je Hamiltonu navidez odprla široka pot do tako želenega četrtega naslova, a kot kaže bo imel letos kar nekaj resnih tekmecev v boju za motošportni tron.

Lani najtežji boj doslej

Najprej bo moral ugnati kolega v enakem avtomobilu, Valtterija Bottasa, odbiti pa bo moral še napade drugih dirkačev, predvsem Ferrarijevih Sebastiana Vettla in Kimija Räikkönena. Tu velja izpostaviti predvsem Vettla, ki je na uvodni dirki sezone v nedeljo dosegel prvo zmago po letu 2015, po zmogljivosti ferrarija pa to letos najverjetneje tudi ne bo zadnja. "V zadnjih nekaj letih sem bil udeležen v nekaj zares odličnih dvobojev za naslov prvaka. Lani je bil zagotovo najtežji doslej," je uvodoma dejal Hamilton, kljub temu, da je leta 2008 šele v predzadnjem zavoju na dirki v Interlagosu izmaknil naslov prvaka Felipeju Massi. "Toda letos hočem postati svetovni prvak bolj kot kdaj koli prej! Če ste mislili, da želja po tem ne bi mogla biti več večja, se je ta še podvojila," je nadaljeval.

Postal je zelo discipliniran

Britancu, ki zadnja leta dominira v kraljici motošporta, veliko ljubiteljev tega športa očita nemotiviranost. Predvsem jih moti, da se bolj kot dirkanju posveča obstranskim zadevam, zabavam in udeležbi različnih družabnih dogodkov. Toda 32-letnik zatrjuje, da vse to na njegovo dirkanje ob dirkaških koncih tedna nima nikakršnega vpliva. "Osredotočil se bom na dirkanje, se spočil in kar najbolje pripravil na naslednjo dirko na Kitajskem. Verjamem, da lahko zmagam - ne le za moštvo, temveč tudi za navijače. Postal sem zelo discipliniran. Veliko bolje treniram, pazim na svojo dieto, veliko spim. Vsako leto želiš biti boljši. Mislim, da sem letos naredil kar nekaj korakov v pravo smer. Recimo, letos sem treniral povsem sam. To je bil izziv, ki sem si ga zadal. Si lahko dovolj motiviran, da vse narediš sam, se pripraviš in nato dirkaš na najvišji ravni? Jaz sem - in tako bom tudi nadaljeval, kajti letos je na koledarju kar nekaj zelo težkih dirk," je sklenil.

Dirkače naslednja preizkušnja čaka v Šanghaju, kjer bo 9. aprila dirka za VN Kitajske. Lansko dirko je dobil Rosberg pred Vettlom in Daniilom Kvjatom. Hamilton je po težavah v kvalifikacijah zasedel šele 7. mesto. To je bila - če odmislimo odstopa v Španiji in v Maleziji - njegova najslabša uvrstitev v sezoni.

