Sladka zmaga Lewisa Hamiltona na Ferrarijevem 'dvorišču' v Monzi. Foto: Reuters Rad bi pohvalil Ferrari, danes nam je bil velik izziv. Rad bi se zahvalil vsem tukaj in vsem, ki me podpirate doma. Brez zaupanja vseh teh ljudi, danes takšen uspeh ne bi bil mogoč. Lewis Hamilton Kimi Räikkönen in Sebastian Vettel sta na štartu lepo zaprla Lewisa Hamiltona, nato pa se je Nemcu dirka sfižila že v naslednji šikani, ko si je po izgubljenem boju z Britancem poškodoval dirkalnik in moral odpeljati na prisilni postanek. Foto: Reuters Ferrari je izgubil taktični boj z Mercedesom, Räikkönena so prehitro poklicali v bokse, zaradi česar v končnici dirke s precej bolj obrabljenimi gumami Hamiltona ni mogel zadržati za seboj. Finec na zmago v kraljici motošporta čaka že 109 dirk, nazadnje je slavil na uvodni dirki sezone 2013 v Melbournu. Foto: Reuters Foto: Reuters Sebastian Vettel je že v uvodnem krogu dirke izgubil vse možnosti za zmago, potem ko je padel na zadnje mesto in moral za nameček opraviti še prisilni postanek. Foto: Reuters Italijanski ljubitelji kraljice motošporta, ki v večini stiskajo pesti za Ferrari, so znova pripravili izjemno vzdušje. Foto: Reuters

Hamiltonu taktična bitka na "Ferrarijevem dvorišču"

Britanec povišal prednost pred Vettlom na 30 točk

2. september 2018 ob 15:10,

zadnji poseg: 2. september 2018 ob 16:30

Monza - MMC RTV SLO

Lewis Hamilton je veliki zmagovalec dirke F1 za VN Italije v Monzi. Drugo mesto je zasedel Kimi Räikkönen, tretji je bil Valtteri Bottas.

Pri Ferrariju so si po sijajnih sobotnih kvalifikacijah obetali dvojno zmago, a so sanje izpuhtele že v drugi šikani dirke, ko je Sebatian Vettel izgubil dvoboj s Hamiltonom, obenem pa še poškodoval svoj dirkalnik, zaradi česar je padel na zadnje mesto. Heppenheimčan je dirko sklenil na četrtem mestu.

Räikkönen je vodil večji del dirke, a Mercedes je še enkrat več letos dobil taktični boj s Ferrarijem. V zaključku italijanske preizkušnje je imel Hamilton zavoljo poznejšega postanka bolj svež komplet gum, zaradi katerega je lahko izvedel napad na Finca, zavzel prvo mesto in se odpeljal do 68. zmage v karieri.

Hamilton je tako povečal prednost v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena pred najbližjim zasledovalcem Vettlom. Ta zdaj znaša velikih 30 točk, Räikkönen jih ima na tretjem mestu 92 manj.

Vettel zdrknil na zadnje mesto

Dirko sta ferrarija začela odlično, zaprla sta oba mercedesa. Kljub temu, da je Räikkönenu zablokiralo sprednje gume, je iz prve šikane odpeljal v vodstvu. Vseeno pa je že v uvodnem krogu na stezo zapeljal varnostni avtomobil, potem ko je v štartno-ciljni ravnini s poškodovanim toro rossom obstal Brandon Hartley, v drugi šikani sta trčila tudi Hamilton in Vettel, krajšo je potegnil Nemec, ki je z obrabljenimi gumami in poškodovanim sprednjim krilcem padel na rep kolone. Dogodek so pod drobnogled vzeli komisarji Mednarodne avtomobilistične zveze, a so presodili, da je šlo za dirkaško nesrečo.

Räikkönen mojstrsko mimo Hamiltona

Ob koncu 3. kroga se je varnostni avtomobil umaknil s steze, leteči štart je Hamiltonu uspel odlično, ob koncu štartno-ciljne ravnine je švignil mimo Räikkönena, a je ta že hip zatem na veliko navdušenje 'tifosov' vrnil milo za drago in po zares poznem zaviranju znova zapeljal v vodstvo. V naslednjih krogih si je Finec pridirkal dovolj prednosti, da Hamilton za njim ni mogel uporabiti sistema DRS v ravninah, a odlepiti se od aktualnega svetovnega prvaka nikakor ni mogel - prednost je vselej znašala drobec čez sekundo.

Finec tudi po postankih pred Britancem

Räikkönen je ob koncu 20. kroga zapeljal v bokse, na stezo se je z novim kompletom gum vrnil na četrto mesto. Hamilton je ostal na stezi, začel se je odvijati taktični dvoboj. Britanec je dirkal izjemno hitro, skušal si je pridirkati dovolj prednosti, da bi se po vrnitvi iz boksa vrnil na čelo kolone, a mu to ni uspelo. Tudi Räikkönen je dirkal izjemno, v 23. krogu je dosegel najhitrejši čas, pet krogov pozneje je Britanec vendarle opravil postanek, na stezo se je vrnil krepko za Fincem. Vseeno pa je Räikkönen dirkal za Hamiltonovim moštvenim kolegom Bottasom, ki je Ferrarijevega dirkača zadrževal za seboj do konca 35. kroga, ko je zavil v bokse.

Medtem je Vettel lepo napredoval, v šikani Ascari v 38. krogu je prehitel Sergia Pereza in na petem mestu začel lov na Bottasa, medtem ko je ta za tretje mesto napadal Verstappna.

Vztrajnost se izplača - Lewis do zmage

Räikkönenu se je v zaključku dirke obetalo veliko dela. Imel je precej starejše in bolj obrabljene gume od najbližjega zasledovalca Hamiltona, ki je čakal na prvo najmanjšo priložnost za napad. Ponudila se mu je ob koncu štartno ciljne ravnine 45. kroga, 33-letnik jo je zgrabil z obema rokama in povedel. O zmagovalcu tako rekoč ni bilo več dvoma, Räikkönen ni bil več v položaju za morebitni napad na zmago, Hamilton je dirko relativno mirno odpeljal do konca. V zadnjih krogih je bilo zanimivo še v boju za tretje mesto, Verstappen je v hudem boju odbijal Bottasove napade in si drugič zapored zagotovil najnižjo stopničko na odru za zmagovalce, ki pa mu je bila po pribitku petih sekund odvzeta. Še več, pred njega se je uvrstil tudi Vettel.

Dirka za VN Italije, Monza

Končni vrstni red (53/53): 1. L. HAMILTON Mer 1:16:54,484 2. K. RÄIKKÖNEN Ferrari +8,705 3. M. VERSTAPPEN * Red Bull 13,569 4. V. BOTTAS Mercedes 14,501 5. S. VETTEL Ferrari 16,669 6. R. GROSJEAN Haas 57,952 7. E. OCON R. Point 58,831 8. S. PEREZ R. Point 59,781 9. C. SAINZ Ren. 1:19,026 10. L. STROLL Williams 1 krog 11. S. SIROTKIN Williams 1 krog 12. C. LECLERC Sauber 1 krog 13. S. VANDOORNE McLaren 1 krog 14. N. HÜLKENBERG Renault 1 krog 15. P. GASLY T. Rosso 1 krog 16. M. ERICSSON Sauber 1 krog * - Pribitek petih sekund Odstop: Hartley, Alonso, Ricciardo Skupni vrstni red, dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes 256 2. S. VETTEL Ferrari 226 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 164 4. V. BOTTAS Mercedes 159 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 130 5. D. RICCIARDO Red Bull 118 7. N. HÜLKENBERG Renault 52 8. K. MAGNUSSEN Haas 49 9. S. PEREZ Racing Point 44 10. F. ALONSO McLaren 44 Moštva: 1. MERCEDES 415 5. RENAULT 84 2. FERRARI 390 6. McLAREN 52 3. RED BULL 248 7. T. ROSSO 30 4. HAAS 84 8. R. POINT 28

Mitja Lisjak