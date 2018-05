Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Razočarani nogometaši Interja po koncu tekme. Foto: EPA Domenico Berardi (v sredini) je v 72. minuti popeljal Sassuolo v vodstvo z 0:2. Foto: EPA Senad Lulić je v Crotoneju v 17. minuti zadel za vodstvo Lazia z 0:1, toda Rimljani do konca tekme niso uspeli zadržati prednosti. Foto: EPA Dodaj v

Handanović in soigralci morajo za Ligo prvakov slaviti na Olimpicu

Pri Sassuolu blestel vratar Consigli

12. maj 2018 ob 23:51,

zadnji poseg: 13. maj 2018 ob 17:23

Milano - MMC RTV SLO

Nogometaši Interja so si v predzadnjem krogu Serie A privoščili hud spodrsljaj, doma so z 1:2 izgubili proti Sassuolu, a imajo še možnosti za uvrstitev v Ligo prvakov. Prihodnjo nedeljo bodo morali v Rimu premagati Lazio.

Lazio, ki je na lestvici na četrtem mestu, ima pred zadnjim krogom tri točke prednosti pred črno-modrimi. Tokrat je gostoval pri Crotoneju in bi si lahko krog pred koncem ter medsebojnim dvobojem z Interjem na Olimpicu že zagotovil vstopnico za Ligo prvakov, vendar mu to ni uspelo. Crotone, ki se krčevito bori za obstanek, je iztržil točko (2:2). Rimljani so bili celo na pragu poraza, v 84. minuti je izenačil Sergej Milinković-Savić.

Prva tekma med Interjem in Laziem v tej sezoni se je konec decembra končala brez zadetkov.

Nerazpoloženi Icardi

V soboto zvečer je bil Inter šestič to sezono poražen. Večina izmed 66.876 gledalcev na stadionu Giuseppeja Meazze je prvi šok doživela v 25. minuti, ko je Matteo Politano s prostega strela prvič poslal žogo za hrbet Samirja Handanovića. Strel po tleh z levico pod živim zidom je presenetil "Sarmo", ki je obstal na mestu.

V nadaljevanju se je nekajkrat izkazal vratar gostov Andrea Consigli, v 42. minuti pa je Mauro Icardi zatresel mrežo, a je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Argentinski napadalec je pred koncem prvega polčasa novo lepo priložnost zapravil, znova je zablestel Consigli.

Icardi je sredi drugega dela znova potrdil, da to ni njegov večer, in po vodi je splavala še ena priložnost za izenačenje. Dve minuti zatem je na drugi strani Domenico Berardi po prodoru močno streljal pod prečko Handanovićevih vrat in na semaforju se je izpisalo 0:2.

Nekaj upanja je Interju v 80. minuti z znižanjem izida obudil Rafinha, toda to je bilo vse. Zvrstilo se je še nekaj priložnosti, vendar se gostiteljem ni uspelo dokopati vsaj do točke. Po strelu Ivana Perišića je eden izmed branilcev Sassuola žogo ustavil na golovi črti.

Handanović zdaj še vedno upa, da bo v šesti sezoni, odkar brani za Inter, le dočakal uvrstitev v najelitnejše evropsko tekmovanje.

37. krog:

BENEVENTO - GENOA 1:0 (0:0)

Diabate 87.

INTER - SASSUOLO 1:2 (0:1)

Rafinha 80.; Politano 25., Berardi 72.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

BOLOGNA - CHIEVO 1:2 (1:0)

Verdi 12./11-m; Giaccherini 48., Inglese 60.

Birsa je igral vso tekmo, Cesar (oba Chievo) od 90. minute.

CROTONE - LAZIO 2:2 (1:1)

Simy 29., Ceccherini 61.; Lulić 17./11-m, Milinković-Savić 84.



FIORENTINA - CAGLIARI 0:1 (0:1)

Pavoletti 37.

RK: Veretout 97./Fiorentina



TORINO - SPAL 2:1 (0:1)

Belotti 68., De Silvestri 88.; Grassi 22.

Kurtić (SPAL) je igral vso tekmo.

VERONA - UDINESE 0:1 (0:1)

Barak 20.

Nedelja ob 18.00:

ATALANTA - MILAN (Iličić)

Ob 20.45:

ROMA - JUVENTUS

SAMPDORIA - NAPOLI (Belec)

Lestvica:

JUVENTUS 36 29 4 3 84:23 91 NAPOLI 36 26 7 3 73:28 85 ROMA 36 22 7 7 60:28 73 LAZIO 37 21 9 7 87:46 72 INTER 37 19 12 6 63:28 69 MILAN 36 17 9 10 50:40 60 ATALANTA 36 16 11 9 56:37 59 FIORENTINA 37 16 9 12 53:41 57 SAMPDORIA 36 16 6 14 55:55 54 TORINO 37 12 15 10 52:45 51 SASSUOLO 37 11 10 16 29:58 43 GENOA 37 11 8 18 32:41 41 BOLOGNA 37 11 6 20 40:51 39 CHIEVO 37 9 10 18 35:59 37 UDINESE 37 11 4 22 47:63 37 CAGLIARI 37 10 6 21 32:61 36 SPAL 37 7 14 16 36:58 35 CROTONE 37 9 8 20 39:64 35 HELLAS VERONA 37 7 4 26 29:76 25 BENEVENTO 37 6 3 28 33:83 21

