Hansdotterjeva do zlata, Shiffrinova bruhala na štartu in ostala brez medalje

Maruša Ferk najboljša Slovenka na 18. mestu

16. februar 2018 ob 01:54,

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 06:07

Pjongčang - MMC RTV SLO

V ženskem slalomu je bil zmagovalni oder zelo nepričakovan. Olimpijska zmagovalka je postala Frida Hansdotter. Favoritinja Mikaela Shiffrin je presenetljivo ostala brez medalje.

Švedinja je za pet stotink prehitela Wendy Holdener. Švicarka je vodila po prvi vožnji. Tretje mesto je presenetljivo zasedla Katharina Gallhuber. 20-letna Avstrijka je izjemno odpeljala drugo vožnjo, po prvi je bila šele na devetem mestu.

32-letna Hansdotterjeva je finalu nadoknadila zaostanek s prve vožnje. Na prvi progi je za takrat vodilno Holdenerjevo zaostala dve desetinki sekunde. Gallhuberjeva je bila na slalomih najvišje s šestim mestom v svetovnem pokalu januarja v Zagrebu.

Shiffrinova bruhala pred prvo vožnjo

Shiffrinova, ki je dobila kar 30 slalomov v svetovnem pokalu, je razočarala v obeh vožnjah. Že v prvem nastopu ni ujela pravega ritma, na četrtem mestu je zaostala 48 stotink za Holdenerjevo. Tudi napad v drugi vožnji ji ni uspel.

22-letna Shiffrinova je priznala, da se je na štartu prve vožnje zelo slabo počutila in bruhala. Zaradi slabega počutja bo izpustila sobotni ženski superveleslalom in se bo skušala pripraviti na smuk, v katerem je v letošnji sezoni osvojila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu.

"Seveda sem razočarana, potem ko sem imela tako neverjetno slalomsko sezono. Počutila sem se drugače, nisem si bila več podobna, bila sem izčrpana po včerajšnjem zelo dolgem dnevu. Slalom zahteva natančnost pri izvajanju zavojev. Nisem bila, saj težko smučaš natančno, ko se počutiš slabo. Vem, da sem razočarala veliko ljudi," je bila nesrečna Shiffrinova.

Hansdotterjeva dočakala veliki trenutek

"To je res odlično, neverjeten občutek, včeraj sem bila zelo zadovoljna s šestim mestom in sem prišla zelo dobro razpoložena na štart slaloma, želela sem uživati, dala sem vse od sebe in mi je uspelo," je bila zadovoljna olimpijska prvakinja. To je vrhunec kariere za Švedinjo, ki je imela tudi to smolo, da na slalomskih progah tekmuje v obdobju velike prevlade Shiffrinove. V svetovnem pokalu je zbrala 31 uvrstitev na zmagovalni oder, a le štiri zmage, z zadnjih treh svetovnih prvenstev ima tri kolajne, srebrno in dve bronasti, na vseh treh je bila višje uvrščena Shiffrinova.

Ferkova najboljša Slovenka na 18. mestu

V finalu so v prvi trideseterici nastopile vse tri slovenske predstavnice. Za najboljši slovenski dosežek je z 18. mestom poskrbela Maruša Ferk (+3,45), mladinska svetovna prvakinja v slalomu Meta Hrovat je olimpijski slalomski debi končala na 21. mestu (+3,87), Ana Bucik pa je končala na skromnem 24. mestu (+4,28).

"Res noro, kako so najboljše tvegale, meni je malce zmanjkalo. Čeprav so bile razmere na prvi progi težje kot v finalu, je bila moja prva vožnja bolj igriva in mi je bolj uspela. Cilj je bil uvrstitev v petnajsterico, ki bi prinašala tudi točke za štartno listo v svetovnem pokalu. Led je prebit, sem na splošno zadovoljna s svojim pristopom, mislim, da mi je šlo bolje kot na splošno v svetovnem pokalu," je dejala Ferkova.

Hrovatova naredila preveč napak

Hrovatova je prvič nastopila na olimpijskih igrah in slalomsko vožnjo končala na 21. mestu: "Malo sem razočarana, pa ne nad svojim smučanjem, ampak nad tem, da delam toliko napak. Konstantnost pride z veliko treninga in veliko prevoženimi vratci, kar me čaka v prihodnje. Mislim, da se slalom premika v pozitivno smer."

Bucikova je po tekmi povedala, da je na ogrevanju in treningu smučala dobro, medtem ko ji je na tekmi manjkalo samozavesti in sproščenosti, da bi tvegala. "To so le olimpijske igre in dekleta ne podarjajo stotink, tako da je treba napadati od štarta do cilja. Nekako se mi nič ne poklopi, nič mi ne pomaga. Očitno moram več delati na treningih, da bo tudi na tekmi bolje," je poudarila.

Končni vrstni red: 1. F. HANSDOTTER ŠVE 1:38,63 2. W. HOLDENER ŠVI +0.05 3. K. GALLHUBER AVT 0,32 4. M. SHIFFRIN ZDA 0,40 5. A. SWENN LARSSON ŠVE 0,98 6. N. HAVER-LOESETH NOR 1,53 7. B. SCHILD AVT 1,55 8. K. LIENSBERGER AVT 1,94 9. C. COSTAZZA ITA 1,97 10. I. CURTONI ITA 2,41 ... 18. M. FERK SLO 3,45 21. M. HROVAT SLO 3,87 24. A. BUCIK SLO 4,28

Vrstni red po prvi vožnji: 1. W. HOLDENER ŠVI 48,89 2. F. HANSDOTTER ŠVE +0,20 3. A. SWENN LARSSON ŠVE 0,40 4. M. SHIFFRIN ZDA 0,48 5. N. HAVER-LOESETH NOR 0,86 6. E. WIKSTRÖM ŠVE 0,87 7. C. COSTAZZA ITA 0,94 8. B. SCHILD AVT 1,00 9. K. GALLHUBER AVT 1,23 10. K. LIENSBERGER AVT 1,54 11. L. ST. GERMAIN KAN 2,05 12. P. VLHOVA SLK 2,23 . M. WALLNER NEM 2,23 15. M. FERK SLO 2,40 24. M. HROVAT SLO 3,04 26. A. BUCIK SLO 3,20

A. G.