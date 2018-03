Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 12 glasov Ocenite to novico! James Harden je s povprečjem 31,4 točke prvi strelec Lige NBA in glavni kandidat za MVP-ja rednega dela. Foto: Reuters Koliko časa bo odsoten LaMarcus Aldridge, še ni znano. Foto: Reuters

Harden polomil gležnje Johnsonu

Ogorčen boj med Houstonom in Golden Statom za prvo mesto

1. marec 2018 ob 07:56

Košarkarji Houstona so s 14. zaporednim uspehom zadržali vodstvo v Ligi NBA, bolj kot zmaga nad LA Clippersi pa odmeva poteza Jamesa Hardna, ki so jo že razglasili za eno najlepših v sezoni.

Harden je v prvi četrtini s preigravanjem, t. i. crossoverjem, spravil na tla Wesleyja Johnsona. Stopil je korak nazaj, ga pozval, da vstane, nato pa je prek njega mirno zadel trojko. Prednost (31:7) je zdržala do konca, čeprav so se Clippersi približali na osem točk zaostanka. Rakete imajo izkupiček 48:13 in bodo do konca rednega dela bíle ogorčen boj z Golden Statom (48:14), ki je s 109;:101 slavil v Washingtonu, za prednost domačega parketa v končnici.

Harden je dosegel 25 točk, po 22 sta jih prispevala Eric Gordon in Clint Capela, ki je dodal še 14 skokov. Pri Clippersih je bil s 24 točkami najučinkovitejši Tobias Harris.

Poškodba LaMarcusa Aldridgea

San Antonio je v svoji dvorani izgubil proti New Orelansu s 121:116, za nameček pa je ostal brez LaMarcusa Aldridgea, ki si je zvil gleženj. Poškodoval se je že v prvi četrtini, ko je stopil nerodno pri pokrivanju Rajona Ronda. Krilni center Spursov je skušal nadaljevati, vendar je moral oditi v slačilnico pred koncem polčasa. Na parket se ni več vrnil. San Antonio je že dalj časa brez Kawhija Leonarda, okoli katerega se pojavljajo nasprotujoče si informacije o datumu vrnitve. Po najbolj svežih novicah naj bi se v vrste San Antonia spet vrnil konec marca.

DETROIT - MILWAUKEE 110:87

Johnson 19, Bullock 16; Bledose 19, Middleton 17.



ORLANDO - TORONTO 104:117

Hezonja in Fournier po 17; DeRozan 21, Lowry 17 in 11 podaj.

ATLANTA - INDIANA 107:102

Collins 16, Prince, Dedmon po 15; Bogdanović 26, Oladipo 22.

BOSTON - CHARLOTTE 134:106

Irving 34, Brown, Morris po 15; Walker 23, Howard 21.

WASHINGTON - GOLDEN STATE 101:109

Porter 29, 10 skokov, Oubre 17; Durant 32, Curry 25.

MEMPHIS - PHOENIX 102:110

Gasol 22, 13 skokov, Harrison 20; Booker 34, Jackson 29.

DALLAS - OKLAHOMA CITY * 110:111

Barnes 26, Powell 21; Westbrook 30, 11 skokov, George 23, Anthony 12.

* - po podaljšku

SAN ANTONIO - NEW ORLEANS 116:121

Gay 19, Murray 18; Davis 26 in 15 skokov, Holiday 25.

LA CLIPPERS - HOUSTON 92:105

Harris 24, Harrell 22, Teodosić 13; Harden 25, Capela, Gordon po 22.

Tekme 1. marca:

MIAMI - LA LAKERS

CLEVELAND - PHILADELPHIA

SACRAMENTO - BROOKLYN

PORTLAND - MINNESOTA

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 60 43 17 71,7 BOSTON CELTICS 63 44 19 69,8 CLEVELAND CAVALIERS 60 36 24 60,0 WASHINGTON WIZARDS 62 36 26 58,1 INDIANA PACERS 61 34 27 55,7 PHILADELPHIA 76ERS 59 32 27 54,2 MILWAUKEE BUCKS 61 33 28 54,1 MIAMI HEAT 61 32 29 52,5 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 61 29 32 47,5 CHARLOTTE HORNETS 62 28 34 45,2 NEW YORK KNICKS 62 24 38 38,7 CHICAGO BULLS 61 20 41 32,8 BROOKLYN NETS 62 20 42 32,3 ATLANTA HAWKS 62 19 43 30,6 ORLANDO MAGIC 61 18 43 29,5 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 61 48 13 78,7 GOLDEN STATE WARRIORS 62 48 14 77,4 MINNESOTA TIMBERWOLVES 64 38 26 59,4 SAN ANTONIO SPURS 62 36 26 58,1 NEW ORLEANS PELICANS 61 35 26 57,4 PORTLAND TRAIL BLAZERS 61 35 26 57,4 OKLAHOMA CITY THUNDER 63 36 27 57,1 DENVER NUGGETS 61 33 28 54,1 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 60 32 28 53,3 UTAH JAZZ 61 31 30 50,8 LOS ANGELES LAKERS 60 26 34 43,3 DALLAS MAVERICKS 62 19 43 30,6 PHOENIX SUNS 63 19 44 30,2 MEMPHIS GRIZZLIES 60 18 42 30,0 SACRAMENTO KINGS 61 18 43 29,5

