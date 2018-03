Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! James Harden je v 29 minutah dosegel 26 točk. Foto: Reuters Benu Simmonsu je desetič v tej sezoni uspel trojni dvojček. Dosegel je 15 točk, 13 podaj in 12 skokov. Foto: Reuters Dodaj v

Harden prvi, ki je v tej sezoni dosegel 2.000 točk

33 podaj Philadelphie

25. marec 2018 ob 08:25,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 09:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

James Harden je s 27 točkami Houston popeljal do rekordne 59. zmage sezone, presežek pa je uspel tudi novincu Philadelphie Benu Simmonsu, ki je dosegel že deseti trojni dvojček.

Sobotni večer v Ligi NBA je ponudil šest tekem. Houston je bil s 114:91 boljši od New Orleansa in je slavil 59. zmago sezone, kar je klubski rekord (prejšnji je bil iz sezone 1993/94). Istočasno je to že petnajsta zaporedna domača zmaga. Tekma je bila bolj kot ne odločena že ob polčasu, saj so gostitelji vodili s 64:37. Harden je (v 29 minutah) zbral 27 točk (iz igre 11/24), osem podaj in šest skokov. Postal je prvi igralec, ki je v tej sezoni presegel mejo 2.000 doseženih točk. Prvi strelec Pelikanov, ki so odigrali peto tekmo v sedmih dneh, je bil Anthony Davis (25).

Philadelphia je s 120:108 premagala Minnesoto. Ben Simmons je blestel s 15 točkami, 13 podajami in 12 skoki. V tretji četrtini, ki jo je Philadelphia dobila z 39:19, je Simmons zbral 10 točk in pet podaj. Skupno je imela Philadelphia kar 33 podaj. Lakersi so bili v gosteh boljši od Memphisa (93:100). Novinec Kyle Kuzma je 15 od svojih 25 točk dosegel v zadnji četrtini. Detroit je z obilno pomočjo Anthonyja Tollivera (25 točk, osebni rekord sezone) in Andrea Drummonda (15 točk in 20 skokov) zanesljivo opravil s Chicagom (117:95). Orlando je s 105:99 ugnal Phoenix, Aaron Gordon se je izkazal z 29 točkami in 11 skoki, Nikola Vučević pa s 24 točkami in 11 skoki.

Liga NBA, tekme 24. marca:

PHILADELPHIA - MINNESOTA 120:108

Embiid 19, Šarić 18, Belinelli 17, Simmons 15 točk, 12 skokov in 13 podaj; Wiggins 16, Towns in Dieng po 15;

ORLANDO - PHOENIX 105:99

Gordon 29 točk in 11 skokov, Vučević 24 točk in 11 skokov; Jackson 18.



DETROIT - CHICAGO 117:95

Tolliver 25; Valentin 18.

MEMPHIS - LA LAKERS 93:100

Harrison 20; Kuzma 25.

HOUSTON - NEW ORLEANS 114:91

Harden 27; Davis 25.

DALLAS - CHARLOTTE 98:102

Smith 21; Walker 24.

Tekme 25. marca:

BROOKLYN - CLEVELAND

MILWAUKEE - SAN ANTONIO

INDIANA - MIAMI

TORONTO - LA CLIPPERS

SACRAMENTO - BOSTON

WASHINGTON - NEW YORK

OKLAHOMA CITY - PORTLAND

HOUSTON - ATLANTA

GOLDEN STATE - UTAH

Lestvica - Vzhodna konferenca: TORONTO RAPTORS 73 54 19 74,0 BOSTON CELTICS 72 49 23 68,1 CLEVELAND CAVALIERS 72 43 29 59,7 PHILADELPHIA 76ERS 72 42 30 58,3 INDIANA PACERS 73 42 31 57,5 WASHINGTON WIZARDS 72 40 32 55,6 MIAMI HEAT 73 39 34 53,4 MILWAUKEE BUCKS 72 38 34 52,8 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 73 33 40 45,2 CHARLOTTE HORNETS 74 33 41 44,6 NEW YORK KNICKS 73 26 47 35,6 CHICAGO BULLS 73 24 49 32,9 BROOKLYN NETS 73 23 50 31,5 ORLANDO MAGIC 73 22 51 30,1 ATLANTA HAWKS 73 21 52 28,8 Zahodna konferenca: HOUSTON ROCKETS 73 59 14 80,8 GOLDEN STATE WARRIORS 72 54 18 75,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 72 44 28 61,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 74 44 30 59,5 SAN ANTONIO SPURS 73 43 30 58,9 NEW ORLEANS PELICANS 74 43 31 58,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 74 42 32 56,8 UTAH JAZZ 73 41 32 56,2 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 73 40 33 54,8 LOS ANGELES CLIPPERS 72 38 34 52,8 LOS ANGELES LAKERS 72 32 40 44,4 SACRAMENTO KINGS 73 24 49 32,9 DALLAS MAVERICKS 73 22 51 30,1 MEMPHIS GRIZZLIES 73 19 54 26,0 PHOENIX SUNS 74 19 55 25,7

T. O.