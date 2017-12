Harden veliki osmoljenec trilerja v Bostonu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Marcus Smart je v izdihljajih tekme z agresivnim pokrivanjem poskrbel, da je James Harden storil dve osebni napaki v napadu. Foto: AP Bil sem deležen že nekaj velikih povratkov v svoji karieri, a ta je nekaj posebnega. Začeli smo obupno, zares smo igrali slabo. Houston je bil neustavljiv. Vsi smo se morali pošteno potruditi, da smo se vrnili v igro. Kyrie Irving Kyrie Irving je ob zmagi Bostona dosegel 26 točk. Foto: AP LaMarcus Aldridge je bil ob zmagi nad New Yorkom prvi strelec San Antonia. Foto: Reuters Orlando je na Floridi brez večjih težav odpravil Detroit. Foto: Reuters Dodaj v

29. december 2017 ob 07:29

Boston

Košarkarji Bostona so v noči na petek v Ligi NBA gostili Houston. V dvoboju najboljše ekipe Vzhoda in druge ekipe Zahoda so slavili Celticsi z 99:98.

Tekma se je odločila v izdihljajih, ključni mož ob zmagi Bostona pa je bil - Marcus Smart. Ta je ob vodstvu nasprotnika dobrih sedem sekund pred koncem izsilil osebno napako Jamesa Hardna in svoji ekipi priboril posest ter priložnost za zmago.

Izkoristil jo je Al Horford, ki je zadel izpod koša za minimalno vodstvo (99:98). Houstonu se je obetal zadnji napad na tekmi, ki pa so ga gostje iz Teksasa kaj hitro izpustili iz rok. Smart je agresivno pokrival Hardna (34 točk, 10 podaj), ta pa si je še drugič v razmiku nekaj sekund prislužil osebno napako v napadu, s tem je Houston izgubil tudi vse možnosti.

Celticsi tri minute brez točk

Boston je sicer tekmo začel katastrofalno, gostje so v TD Gardnu povedli s kar 0:12, prve točke za 17-kratne prvake Lige NBA, ki so v prvi četrtini izgubili kar osem žog, je s trojko prispeval Horford. Prednost Houstona je vseskozi naraščala, ob polčasu je vodil z 38:62, na začetku tretje četrtine je povedel za 26 točk (38:64), nato je Boston začel povratek za anale. Houston je samo v tretji četrtini izgubil šest žog, Kyrie Irving - s 26 točkami prvi strelec Bostona - je dosegel 12 točk in znatno prispeval k vrnitvi gostiteljev v dvoboj. Ti so se večkrat približali nasprotniku, a za vodstvo jim je vselej malce zmanjkalo - vse do samega zaključka.

Irving: Ta povratek je nekaj posebnega

Ob zaostanku za tri točke (95:98), se pri Bostonu niso odločili za met z razdalje, žogo so potisnili v roke novincu Jaysonu Tatumu, ki je z zabijanjem zaostanek stopil na -1. Sledila sta osebna napaka Hardna in koš Horforda za zmago. "Bil sem deležen že nekaj velikih povratkov v svoji karieri, a ta je nekaj posebnega. Začeli smo obupno, zares smo igrali slabo. Houston je bil neustavljiv. Vsi smo se morali pošteno potruditi, da smo se vrnili v igro," je po trilerju v TD Gardnu dejal Irving.

Le dva sodnika na tekmi

Tekmo sta sicer odsodila zgolj dva sodnika, saj je tretji sodnik Mark Lindsay obračun izpustil zaradi bolečin v hrbtu, kar je Hardna dodatno razjezilo. "Na profesionalni košarkarski tekmi ne moreš imeti samo dveh sodnikov! Izpustila sta vrsto pomembnih sodniških odločitev, kar je spremenilo dinamiko same tekme. To je profesionalna tekma s televizijskim prenosom. To se ne sme zgoditi," je dejal 28-letni Kalifornijec.

Liga NBA, tekme 28. decembra:

ORLANDO - DETROIT 102:89

Payton 19, Fournier 17; Harris 21.



BOSTON - HOUSTON 99:98

Irving 26, Tatum 19; Harden 34 (10 podaj), Gordon 24.



MILWAUKEE - MINNESOTA 102:96

Bledsoe 26, Antetokounmpo 22 (10 skokov); Towns 22.



SAN ANTONIO - NEW YORK 119:107

Aldridge 25, Gasol 17 (11 skokov); Beasley 23 (12 skokov).



PORTLAND - PHILADELPHIA 114:110

McCollum 34, Napier 23, Nurkić 21 (12 skokov); Embiid 29, Šarić 25.

Mitja Lisjak