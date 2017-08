Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Harrison Pope Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Harrison Pope

29. avgust 2017 ob 07:00

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Študija kaže, da biološki testi krvi in urina razkrijejo samo majhen delež dopinških prekrškov. To je najbrž zato, ker športniki najdejo veliko poti, da jih na dopinških testih ne ujamejo.

Profesor medicine z univerze v Harvardu Harrison Pope o izsledkih raziskave, ki so jo opravili med udeleženci svetovnega prvenstva v atletiki in atleti na arabskih igrah leta 2011. V raziskavi je več kot 30 odstotkov atletov, ki so tekmovali na SP-ju v Daeguju v Južni Koreji, priznalo, da so v preteklosti uporabljali prepovedana sredstva za izboljšanje svojih dosežkov. Delež priznanj med tistimi, ki so nastopili na arabskih igrah v Katarju, je bil še višji, več kot 45 odstotkov.

Raziskava, ki sta jo pod okriljem svetovne protidopinške agencije izvedli univerzi v Harvardu in Tübingenu v Nemčiji, je zajela 2.167 atletov. Več kot 90 odstotkov tistih, ki so jih zaprosili za anonimno sodelovanje v anketi, je v sodelovanje privolilo. Izsledke študije so v ponedeljek objavili v reviji Sports Medicine.

Na SP-ju v atletiki v Daeguju pred šestimi leti je bilo pozitivnih le 0,5 odstotka dopinških testov.

Vir: Reuters

M. R.