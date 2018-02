Hasu edini po letu 1936 z medaljama v dveh športih na istih igrah

507. del rubrike Športni SOS

17. februar 2018 ob 08:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ester Ledecka je s senzacionalno zmago na olimpijskem superveleslalomu dobila priložnost, da se prihodnji teden vpiše v zgodovino.

Drugi teden iger bo na sporedu paralelni veleslalom v deskanju na snegu, kjer je Čehinja ena izmed najbolj vročih favoritinj za medaljo. Na portalu Športni SOS v času olimpijskih iger odgovarjamo na vaša vprašanja o največjem zimskem dogodku leta. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

1.103. Se je že kdaj zgodilo, da bi en športnik na istih olimpijskih igrah osvojil medalje v različnih športih?

Jure Majes

To sploh ni tako redek pojav, saj v celotni zgodovini olimpijskih iger poznamo kar 50 takih primerov, res pa je, da je bila velika večina teh na začetku olimpijskih iger, ko je sodelovalo bolj malo športnikov. Tako se je pogosto zgodilo, da so ekipo zapolnili s tekmovalci iz drugih športov. Zelo pogosta kombinacija je tako plavanje/vaterpolo. Ekipa v vaterpolu je bila tako pogosto sestavljena iz plavalcev, ki so nastopali na igrah.

Tako je kar 20 od 50 športnikov na istih igrah medalji osvojilo v plavanju in vaterpolu. Druga najpogostejša kombinacija je smučarski tek in nordijska kombinacija (osem primerov).

Hassu edini po drugi svetovni vojni

Poimensko bomo omenili tri primere. Finec Heikki Hasu je edini olimpijec, ki je po letu 1936 na istih igrah osvojil medalji v dveh različnih športih. Bilo je v Oslu leta 1952, ko je s finsko ekipo v smučarskih tekih osvojil zlato medaljo, srebrn pa je bil na posamični tekmi nordijskih kombinatorcev.

Američan Leo Goodwin je na domačih igrah v St. Louisu 1904 osvojil medalje v treh športih - zlat je bil v plavanju (štafeta 4 x 50 jardov; nastopile so le štiri štafete, vse ameriške), zlat je bil v vaterpolu (tu so nastopale le tri ameriške ekipe, bil je član ekipe iz New Yorka), tretji pa je bil v skokih v vodo (na štartu pet Američanov).

Na istih igrah je štiri medalje v treh športih osvojil Nemec Frank Kugler. Dvakrat je bil bronast v dviganju uteži, enkrat z ekipo v vlečenju vrvi, srebrn pa je bil v rokoborbi. Tudi Kugler je tekmoval v maloštevilni konkurenci.

Zadnja desetletja je šel šport v ostro specializacijo, konkurenca je veliko večja, zato bi bil morebitni uspeh Ester Ledecke res nekaj posebnega. Paralelni veleslalom bo na sporedu prihodnjo soboto, predzadnji dan iger.

Slavko Jerič