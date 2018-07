Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Andrej Hauptman se je lani veselil srebra Primoža Rogliča na svetovnem prvenstvu v Bergnu, tudi letos ima visoke cilje v Innsbrucku. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Hauptman: Roglič ima še v... VIDEO Roglič: Stopničke na Tour... VIDEO Tudi direktor Prudhomme p... Dodaj v

Hauptman: Roglič razbil monotonost v kolesarstvu

Kolesarstvo vodilni šport v boju proti dopingu

30. julij 2018 ob 23:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenske kolesarske reprezentance Andrej Hauptman je bil navdušen nad predstavami Primoža Rogliča na Dirki po Franciji. Veseli se že svetovnega prvenstva konec septembra, trasa v Innsbrucku je njegovim varovancem pisana na kožo.

43-letni Hauptman je oktobra 2001 osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Lizboni. Ciljno črto je prečkal le nekaj centimetrov za legendarnim Mariom Cipollinijem. Leto zatem je bil v Zolderju četrti, na olimpijskih igrah v Atenah avgusta 2004 pa peti. Odlični šprinter je unovčil ravninske proge na svetovnih prvenstvih, letos pa bo na Tirolskem priložnost za hribolazce. Tako zahtevne proge ni bilo že vse od leta 1995 v Bogoti, ko je Abraham Olano osvojil zlato medaljo.

Selektor je v pogovoru z Igorjem Bergantom v Odmevih strnil vtise po 105. Dirki po Franciji in usmeril pogled proti svetovnemu prvenstvu v Innsbrucku.

V čem se ta čas najboljši kolesarji razlikujejo od šampionov vaše generacije?

Kolesarstvo se je malo spremenilo. Froome, Thomas, Dumoulin in Roglič so izjemni posamezniki.Taki ljudje se rodijo vsakih 20 let. Lahko smo veseli in ponosni, da je Primož Slovenec in da ga lahko spremjalo na Touru.

Kaj se je spremenilo v kolesarstvu v zadnjih 15 letih? Kakšen je nadzor nad uporabo nedovoljenih poživil?

Veliko se je spremenilo. Kolesarstvo je trenutno vodilni šport v boju proti dopingu. Z uvedbo biološkega potnega lista leta 2006 morajo biti kolesarji dosegljivi vsak dan. Vsak dan morajo javiti, kje so dosegljivi in so najbolj kontrolirani med vsemi športi. Kolesarstvo je postalo veliko bolj predvidljiv šport, vse je analitično, vsak kolesar ima določeno svojo vlogo v ekipi. Roglič je v karavano vnesel nekaj svežine in v zadnjem tednu dokazal, da je pravi borec. Razbil je monotonost.

V čem so prednosti Rogliča? Kje lahko še napreduje?

Prvič je bil v položaju, da je tritedensko dirko odpeljal na izid. Prednost je bila tudi, da pred štartom Toura ni bil v vlogi prvega moža v ekipi. To si je med dirko priboril in v ekipi so v spoznali, da je najboljši in v zadnjem tednu so delali le zanj. V kolesarstvu je šele dobrih pet let. V zadnjih treh letih se je iz slovenske ekipe prebil v sam svetovni vrh in tu je še ogromno rezerve.

Seveda dogajanje z zanimanjem spremljate tudi kot selektor elitnih tekmovalcev. Kakšno pripravljenost kažejo drugi naši elitni kolesarjev, ki jih imamo ob Rogliču še nekaj?

Če gledamo na število prebivalcev, smo ena od velesil ali pa kar najuspešnejša država. Imam sladke probleme, saj je ogromno kolesarjev na najvišjem nivoju. Zelo se veselim svetovnega prvenstva konec septembra. Po drugi strani je velika odgvornost, saj ljudje po takih uspehih hočemo še več in temu primerno se bo treba tudi pripraviti. Svetovno prvenstvo je v Innsbrucku, proga je najtežja v zadnjih letih. Našim kolesarjem je pisana na kožo.

A. G.