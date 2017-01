Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mark Selby prepričljivo zaseda 1. mesto na jakostni lestvici. Masters sicer ne prinaša točk za lestvico. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Sorodne novice Video: Prihod v Ljubljano potrdil tudi Ronnie O'Sullivan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hawkins preprečil Selby Slam

Drugi največji turnir v snukerju gre h koncu

21. januar 2017 ob 08:45

London - MMC RTV SLO

Barry Hawkins je v četrtfinalu mastersa v snukerju premagal številko ena Marka Selbyja s 6:3 in tako preprečil t. i. Selby Slam.

Mark Selby je namreč tako aktualni svetovni prvak kot zmagovalec OP Združenega kraljestva. Skupaj z mastersom so to trije turnirji, ki imajo tak status, kot ga imajo, denimo, grand slami v tenisu. Od sezone 2002/2003 nikomur ni uspelo povezati vseh treh turnirjev, takrat je to uspelo Marku Williamsu.

Bingham se bo v polfinalu pomeril z Joejem Perryjem, ki je v četrtfinalu presenetljivo pometel z Dingom Džinhuijem (6:1). V prvem polfinalu se bosta pomerila Ronnie O'Sullivan in Marco Fu.

Masters, četrtfinale, tabela:

O'SULLIVAN (ANG/1) - ROBERTSON (AVS/8) 6:3

ALLEN (S. IRS/10) - FU (HKG/14) 2:6

DING (KIT/6) - PERRY (ANG/9) 1:6

SELBY (ANG/2) - HAWKINS (ANG/11) 3:6

