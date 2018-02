Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 20 glasov Ocenite to novico! Andrej Hebar je najboljši strelec SŽ Olimpije. V Alpski ligi je dosegel 20 golov in prispeval še 25 podaj. Foto: www.alesfevzer.com Novi trener Jure Vnuk je skušal v zadnjih treh tednih kondicijsko in taktično izboljšati pripravljenost. Zastavil si je visok cilj - finale Alpske lige. Foto: Reuters Risi so v Pjongčangu prikazali imenitne predstave, a so žal ostali brez četrtfinala. Foto: Reuters Sorodne novice Olimpija se po zmagi nad Cortino veseli uvrstitve v končnico Dodaj v

Hebar: Ekipni duh v Pjongčangu je bil izjemen

Najboljši strelec Olimpije zadovoljen z urejenimi razmerami v klubu

28. februar 2018 ob 10:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Andrej Hebar se je takoj po vrnitvi iz Pjongčanga pridružil hokejistom SŽ Olimpije in v torek v Tivoliju tudi potrdil uvrstitev v končnico Alpske lige.

33-letni napadalec je bil edini hokejist iz Alpske lige, ki je zaigral na olimpijskem turnirju. Vrnil se je bogatejši za izjemno doživetje, saj se je lahko meril tudi z ruskimi velemojstri. Seveda ga še vedno jezi poraz proti Norveški, ko so bili risi precej boljši, a so v podaljšku ostali brez tako želenega četrtfinala.

V Pjongčangu ni bil med nosilci igre, pri zmajih pa je najboljši strelec. V torek zvečer smo ga srečali po tekmi v Tivoliju, kjer je zatresel prazno mrežo Cortine v zadnji minuti. Olimpija je po zmagi s 3:1 že uvrščena v končnico, v nedeljo pa pa dobila tekmeca.

Glavna tema pogovorov v torek je bila seveda izbira tekmecev za četrtfinale, kjer se igra na štiri dobljene tekme. Si bodo Jeseničani izbrali Ljubljančane? Zmaji se veselijo tega velikega izziva, čeprav so bili v rednem delu na medsebojnih tekmah v podrejenem položaju.

Vrnili ste se iz olimpijskih iger v Pjongčangu. Še vedno čutite razočaranje po nesrečnem porazu proti Norveški ali bolj zadovoljstvo po dveh velikih zmagah nad ZDA in Slovaško.

Dosegli smo dve zmagi nad hokejskima velesilama. To je za tako majhno državo nekaj čudežnega. Morda se ljudje niti ne zavedajo, kaj nam je uspelo na tem turnirju. Na koncu je seveda ostal ta grenek priokus po porazu z Norveško, ko smo ostali brez četrtfinala. Prevladovali smo večino tekme, v podaljšku pa smo prejeli nesrečen gol.

Igrali ste tudi proti Rusom, ki so v nedeljo postali olimpijski prvaki. Kako se je bilo kosati s takimi mojstri iz Lige KHL?

Kar nekaj ravni razlike je v hitrosti igre. Moj najboljši element igre je hitro drsanje, zato nisem imel največjih težav z njihovim ritmom. Rusi so res pravi velemojstri, vsako napako znajo kaznovati. Užitek je bilo igrati proti Dacjuku in Kovalčuku. To je bilo res nekaj neverjetnega.

Katera tekma risov na olimpijskem turnirju je bila najboljša?

Mislim, da smo najbolje igrali proti Norveški. Popolnoma smo prevladovali ekipo, ki je že dolga leta stalna članica elitne divizije svetovnega hokeja. Celoten turnir smo odigrali na visoki ravni.

Kje je skrivnost reprezentance, ki se je že dvakrat zapored uvrstila na olimpijske igre, kar je bilo še pred nekaj leti popolnoma nepredstavljivo?

Ekipni duh v naši reprezentanci je res izjemen. To je proces. Tega se ne more lažno prikazati. Fantje se čutijo med seboj. Prav zaradi tega ima izbrana vrsta tako sijajne uspehe. Lepo je biti del te zgodbe.

Očitno vam termin sredi sezone najbolj ustreza. Maja, ko so na sporedu svetovna prvenstva elitne divizije, Slovenija ne prikaže tako dobre igre. Že več kot desetletje ni obstala med elito.

Vsi smo v klubskih pogonih februarja in odlično smo pripravljeni na veliko tekmovanje. Maja je res že zelo pozno, ne igramo težkih prijateljskih tekem, saj je težko dobiti termin z najboljšimi reprezentancami. Večino naših reprezentantov vsaj mesec pred začetkom svetovnega prvenstva konča klubske sezone, in to se zelo pozna.

Kakšno doživetje so bile olimpijske igre? Pod petimi krogi nastopajo le največji asi.

Olimpijske igre so bile res izjemen dogodek. Vsekakor je bilo vse skupaj nad mojimi pričakovanji. To je bil eden izmed lepših trenutkov v mojem življenju. Izplačalo se je trdo delo, saj je to res posebno doživetje. Nimam več besed, da bi opisal ta dva tedna v Južni Koreji.

Zdaj so znova na vrsti klubske obveznosti. Z zmago nad Cortino ste si zagotovili končnico Alpske lige. Eden izmed ciljev sezone je izpolnjen.

Izpolnili smo enega izmed pomembnejših ciljev. Ni bilo lahko, trdo smo delali. Zdaj imamo še dve tekmi rednega dela, nato pa se začne popolnoma nova sezona. Končnica je drugačna zgodba.

V rednem delu sezone ste imeli precej nihanj. Izgubili ste nekaj tekem z ekipami s spodnjega dela lestvice, zato ne boste imeli prednosti domačega ledu v četrtfinalu.

Vsekakor bi raje imeli tekmo več doma, a vseeno se končnica začenja z ničle. Igra se drugačen hokej, vse gre na nož. Vložki so veliki.

V nedeljo bo potekala izbira tekmecev. Asiago, Ritten in Jesenice bodo lahko izbirali med ekipami, ki so uvrščene od petega do osmega mesta. Katera ekipa vam najbolj leži?

Iskreno povedano mi je vseeno. Nimam favorita. Večkrat se je že zgodilo, da so ekipe izbirale tekmeca in so se na koncu opekle. Prepričan sem, da bo potekal velik boj, ne glede na tekmeca.

V Tivoliju se je lani poleti začela pisati nova zgodba. Ste zadovoljni s potekom prve sezone, potem ko so se dolga leta vlekle finančne težave?

Tomaž Vnuk se zares trudi. Celotna pisarna se je izkazala. Fantje nimamo pripomb, imamo vse, kar potrebujemo. Upam, da se bo vse skupaj tako nadaljevalo.

A. G.