Helios do prve zmage nad razglašeno Olimpijo

26. marec 2018 ob 21:14

Domžale - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi 4. kroga Lige Nova KBM so košarkarji Heliosa premagali Petrol Olimpijo s 87:73. To je bila prva zmaga Domžalčanov in prvi poraz Ljubljančanov.

Pri gostiteljih je blestel Jure Pelko s 25 točkami, Jure Besedič pa je zadel pet trojk. Pri zmajih je izstopal Jordan Morgan z dvojnim dvojčkom (21 točk in 10 skokov), 13 točk pa je dodal še Mitchell McCarron.

V prvi polovici tekme sta imeli obe ekipi nekaj nihanj, saj nista znali ohraniti prednosti. Gostje so dobili prvo četrtino (18:20), potem pa so Domžalčani na začetku druge povedli, vodstvo pa obdržali in še povečali ob polčasu, ko so imeli deset točk naskoka (43:33).

Ljubljančani so na začetku tretje četrtine z delnim izidom 11:0 prišli do minimalnega vodstva s 44:43. Toda v naslednjem napadu je Besedič zadel trojko, s katero je napovedal nov vzpon Heliosa. S serijo 10:1 so prevzeli pobudo (53:45) in tekmeci se niso več pobrali. Zadnjo četrtino so Domžalčani rutinirano pripeljali do konca, razlika je bila ves čas večja od desetih točk.

Martić: Vso kritiko smo si zaslužili

"Zaslužena zmaga Heliosa. Dejstvo je, da smo dvakrat po pet minut odigrali tako, kot bi morali. Vsi pa vemo, da to ni dovolj. Absolutno ne moremo biti zadovoljni. Vso kritiko smo si danes več kot zaslužili," je poudaril trener zmajev Zoran Martić.



"Tekmo smo uspešno nadzorovali od druge četrtine dalje in kljub manjšemu padcu v igri na začetku drugega polčasa tudi zasluženo slavili. Hitro se nam je poznala daljša klop, tako da bo verjetno v naslednjih tekmah precej lažje igrati. Čestitke fantom za prikazano igro in zmago," je dodal trener Heliosa Jovan Beader.

V petek bo derbi v Stožicah, kjer bo Petrol Olimpija gostila Sixt Primorsko.

Upshaw umrl zaradi srčnega infarkta

Nekdanji košarkar Heliosa Zeke Upshaw, ki je v Domžalah igral v sezoni 2014/15, je v soboto 50 sekund pred koncem tekme ekipe Grand Rapids Drive z moštvom Long Island Nets doživel srčni infarkt. Danes je umrl v bolnišnici v Michiganu.

Liga za prvaka, 4. krog:

HELIOS SUNS - PETROL OLIMPIJA

87:73 (18:20, 25:13, 21:18, 23:22)

800; Pelko 25, Besedič 17 (5/5 za tri), Mahkovic 16, Đumić 10; Morgan 21 in 10 skokov, McCarron 13, Bubnić 11, D. Lorbek 9.

KRKA - ROGAŠKA

96:78 (25:22, 25:14, 26:20, 20:22)

Dimec 21, Đapa 16, Jošilo 14, Bratož 10; Fon 15, Nikolić 14, Davis 13.



ŠENTJUR - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

* 87:90 (20:24, 23:15, 18:15, 16:23)

Pešić 26, Popadič 19, Bolčina 13; Pavić 27 in 18 skokov, Rebec 25, Koljević 11.

* - po podaljšku



SIXT PRIMORSKA - ILIRIJA

89:78 (21:19, 19:23, 25:22, 24:14)

Zupan 17, Čakarun 15; Šiško 20.

Liga za prvaka: KRKA 4 3 1 7 PETROL OLIMPIJA 4 3 1 7 SIXT PRIMORSKA 4 3 1 7 ROGAŠKA 4 2 2 6 ŠENČUR 4 2 2 6 ŠENTJUR 4 1 3 5 HELIOS SUNS 4 1 3 5 ILIRIJA 4 1 3 5

A. G.