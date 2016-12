Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tomaš Kyzlink je bil najbolj razpoložen košarkar Heliosa. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Helios iz Frankfurta z devetim porazom v Ligi prvakov

Kyzlink najučinkovitejši strelec Domžalčanov s 15 točkami

21. december 2016 ob 22:39

Frankfurt - MMC RTV SLO/STA

Košarkarji Helios Sunsov tudi po desetih krogih Lige prvakov ostajajo pri eni zmagi. Tokrat so morali priznati premoč Frankfurtu, ki je slavil z 72:62.

Slovenski državni prvaki so znova odigrali en dober polčas, povsem pa so popustili v tretji četrtini, ki so jo izgubili z 10:27. Zaostanka petnajstih točk v drugem polčasu jim ni uspelo nadoknaditi, čeprav so bili v napadu bolj razpoloženi kot na prejšnjih tekmah.

Tomaš Kyzlink je dosegel 15 točk, po enajst pa sta jih zbrala Maj Kovačevič in Brandyn Curry.

Ligo prvakov bodo Domžalčani nadaljevali 3. januarja, ko jih na Danskem čaka Bakken Bears.

Liga prvakov, skupina A, 10. krog

FRAPORT SKYLINERS - HELIOS SUNS

72:62 (16:18, 17:14, 27:10, 12:20)

Robertson in Shields po 14; Kyzlink 15, Curry in Kovačević po 11.

NYMBURK - BANVIT

86:75 (16:13, 24:21, 27:22, 19:19)



ARIS - IRONI NAHARIJA

85:58 (25:16, 22:18, 14:9, 24:15)



MONACO - BAKKEN BEARS

105:86 (21:22, 30:21, 26:19, 28:24)

Lestvica: MONACO 10 9 1 +103 19 BANVIT 10 8 2 +79 18 ARIS 10 7 3 +103 17 NYMBURK 10 7 3 +88 17 IRONI NAHARIJA 10 3 6 -47 14 FRAPORT SKYLINERS 10 4 6 -47 14 HELIOS SUNS 10 1 9 -82 11 BAKKEN BEARS 10 1 9 -197 11 V drugi del se uvrstijo najboljše štiri ekipe iz vsake skupine in štirje naj- boljši petouvrščeni iz petih skupin. Naslednja tri mesta vodijo v Fibin ev- ropski pokal.

M. L.