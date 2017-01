Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Cory Remekun je prispeval 15 točk. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Helios z dvanajstim porazom končal Ligo prvakov

Remekun najboljši strelec Domžalčanov

25. januar 2017 ob 22:00

Domžale - MMC RTV SLO

Košarkarji Heliosa so z dvanajstim porazom končali nastope v prvi sezoni Lige prvakov. Nymburk si je odločilno prednost priigral v drugi in tretji četrtini (57:67).

V štirinajstih krogih so Domžalčani zmagali le dvakrat in na koncu osvojili sedmo mesto v osemčlanski skupini A.

V prvi četrtini je Helios povedel s 17:11, a so Čehi ujeli priključek, ntao pa v drugi četrtini prevzeli pobudo. Do odmora so si priigrali deset točk naskoka (27:37) in jo v tretji četrtini še povišali (41:58). Zadnja četrtina je bila le še formalnost. Pri Nymburku je blestel Američan Bryon Allen (18 točk). Najboljši strelec pri Heliosu je bil Cory Remekun s 15 točkami.

Domžalčani se bodo v nadaljevanju sezone posvetili nastopom v Ligi Nova KBM in Pokalu Spar, v katerem so že uvrščeni med osem najboljših.

Skupina A, 14. krog:

HELIOS SUNS - NYMBURK

57:67 (17:17, 10:20, 14:21, 16:9)

350; Remekun 15, Atanacković 12, Kyzlink 11, Močnik 7, Bratec 6, Oman Klavžar in Bolčina po 2; Allen 18, Simpson 11, Hruban 9, Benda 8, Peterka 7, Welsch 6, Meier 5, Sant Roos 3.



FRAPORT SKYLINERS - IRONI NAHARIJA

81:64 (16:17, 20:19, 26:13, 19:15)



MONACO - ARIS

80:66 (18:23, 20:14, 22:17, 20:12)



BAKKEN BEARS - BANVIT

68:92 (8:23, 18:23, 21:28, 21:18)

Lestvica: MONACO 14 12 2 +115 26 NYMBURK 14 10 4 +121 24 BANVIT 14 11 3 +120 25 ARIS 14 8 6 +84 22 FRAPORT SKYLINERS 14 7 7 -5 21 IRONI NAHARIJA 14 5 9 -22 19 HELIOS SUNS 14 2 12 -113 16 BAKKEN BEARS 14 1 13 -300 15



V drugi del so se uvrstile najboljše štiri ekipe iz vsake skupine in štirje najboljši petouvrščeni iz petih skupin. Šesto mesto vodi v Fibin Europe Cup, kamor sta šli še dve najboljši sedmouvrščeni ekipi.

A. G.