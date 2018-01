Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Polona Hercog je uspešno začela novo leto. Foto: EPA Dodaj v

Hercogova in Bedene začela z zmago, Kavčič in Srebotnikova ne

V naslednjem krogu jo čaka Kirsten Flipkens

2. januar 2018 ob 10:32,

zadnji poseg: 2. januar 2018 ob 17:20

Auckland - MMC RTV SLO, STA

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog je v prvem krogu turnirja WTA v Aucklandu premagala Belgijko Alison Van Uytvanck in tako uspešno začela sezono 2018.

Hercogova, trenutno stota igralka sveta, je slavila s 6:4 in 7:5. Dvoboj je trajal uro in 35 minut. V prvem nizu je bil odločilen brejk slovenske teniške igralke v deveti igri, v naslednji pa je dobila vse točke na svoj začetni udarec za vodstvo v nizih.

V drugem je po brejku v tretji igri povedla z 2:1, a ji je nasprotnica v osmi igri odvzela servis za izenačenje. V 11. igri je Hercogova izkoristila drugo priložnost za odvzem začetnega udarca, v naslednji igri pa za končno zmago znova dobila vse točke. Naslednja tekmica Mariborčanke bo Belgijka Kirsten Flipkens, ki je uvodoma s 7:6 (5), 3:6 in 6:4 premagala Hrvatico Donno Vekić.

Bedene bo v Dohi izzval Thiema

Aljaž Bedene je dobil prvi dvoboj pod slovensko zastavo po skoraj treh letih. Na turnirju v Dohi je premagal Tunizijca Maleka Jazirija s 7:5 in 6:1. Bedene, ki je od marca 2015 igral za Veliko Britanijo, od 1. januarja 2018 pa je znova Slovenec, se bo v drugem krogu pomeril s prvim nosilcem turnirja Dominicom Thiemom. 28-letni Ljubljančan, trenutno na 49. mestu lestvice ATP, je imel v prvem nizu kar nekaj težav z 98. igralcem na svetu, ki je dobil povabilo organizatorja, v drugem pa je uveljavil kakovost in dvoboj zaključil po uri in 23 minutah igre.

Kavčič klonil pred Haasejem

Drugi najvišje uvrščeni slovenski teniški igralec na lestvici ATP Blaž Kavčič je sezono 2018 začel na turnirju v Puneju z nagradnim skladom 561.000 ameriških dolarjev, v prvem krogu pa je 97. igralec sveta moral priznati premoč Nizozemcu Robinu Haaseju. Peti nosilec turnirja v Indiji je Kavčiča premagal s 7:6 (6) in 7:5.

Srebotnikova klonila, Klepačeva uspešna

V konkurenci ženskih dvojic sta v Brisbanu zaigrali Katarina Srebotnik in Andreja Klepač. Srebotnikova je s Čan Hao-Čing s Tajvana izgubila proti Ukrajinki Nadiji Kičenok in Avstralki Anastasii Rodionovi s 3:6, 7:6 (2) in 10:6, bolj uspešna je bila Klepačeva, ki je v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez ugnala Japonko Šuko Aojamo in Kitajko Žaočuan Jang s 6:1 in 6:3.

Auckland, 1. krog:

HERCOG (SLO) - VAN UYTVANCK (BEL) 6:4, 7:5

Osmina finala, tabela:

WOZNIACKI (DAN/1) - MARTIĆ (HRV)

KENIN (ZDA) - LEPCHENKO (ZDA)



RADWANSKA (POL/4) - TOWNSEND (ZDA)



CEPEDE ROYG (PAR) - VICKERY (ZDA)



BONAVENTURE (BEL) - HSJEH (TJV)



STRYCOVA (ČEŠ/3) - LARSSON (ŠVE)



HERCOG (SLO) - FLIPKENS (BEL)



GÖRGES (NEM/2) - KUZMOVA (SLK)

DOHA, 1. krog, tabela

(1.386.665 am. dolarjev, trda podlaga)



THIEM (AVT/1) - DONSKOJ (RUS)

7:6, 6:3

BEDENE (SLO) - JAZIRI (TUN)

7:5, 6:1

CICIPAS (GRČ) - MAYER (NEM)

4:6, 7:5, 6:4

GASQUET (FRA/5) - ESTRELLA BURGOS (ŠPA)

6:0, 6:2

STRUFF (NEM) - BERDYCH (ČEŠ/3)

6:4, 1:6, 7:6

MONFILS (FRA) - LORENZI (ITA)

6:3, 3:6, 6:4

BERRETTINI (ITA) - TROICKI (SRB)

4:6, 7:6, 6:4

GOJOWCZYK (NEM) - KRAJINOVIĆ (SRB/6)

6:4, 6:1

F. LOPEZ (ŠPA/8) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

6:4, 5:7, 7:6

BAŠIĆ (BiH) - HAIDER MAURER (AVT)

6:4, 6:3

TRAVAGLIA (ITA) - AL MUTUVA (KAT)

6:1, 6:2

PELLA (ARG) - RAMOS VINOLAS (ŠPA/4)

2:6, 7:5, 7:5

VERDASCO (ŠPA/7) - SELA (IZR)

4:6, 6:4, 6:0

RUBLJOV (RUS) - STEBE (NEM)

6:1, b.b.

BASILAŠVILI (GRU) - FABBIANO (BRA)

6:4, 6:3

ČORIĆ (HRV) - CARRENO BUSTA (ŠPA/2)

5:7, 6:2, 7:6

PUNE, 1. krog, tabela

(561.345 am. dolarjev, trda podlaga)



ČILIĆ (HRV/1) prost



RAMANATHAN (IND) - CARBALLES B. (ŠPA)

7:6, 6:2

BHAMBRI (IND) - KADHE (IND)

6:3, 6:4

HERBERT (FRA/8) - CECCHINATO (ITA)

7:6, 6:7, 6:2

BAUTISTA AGUT (ŠPA/3) prost



SIMON (FRA) - SANDGREN (ZDA)

6:4, 6:1

IVAŠKA (BLR) - NAGAL (IND)

6:3, 6:3

OJEDA LARA (ŠPA) - VESELY (ČEŠ/6)

6:3, 7:6



HAASE (NIZ/5) - KAVČIČ (SLO)

7:6, 7:5

JARRY (ČIL) - ANDUJAR (ŠPA)

6:7, 6:4, 7:5

FUCSOVICS (MAD) - KICKER (ARG)

6:0, 6:3

PAIRE (FRA/4) prost



KUKUŠKIN (KAZ/7) - ALBOT (MOL)

6:2, 7:6

ĐERE (SRB) - COPIL (ROM)

5:7, 6:4, 7:5

MONTEIRO (BRA) - BEMELMANS (BEL)

6:7, 6:3, 7:6

ANDERSON (JAR/2) prost

T. J., M. L.